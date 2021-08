W kilku szpitalach w Anglii może zawalić się dach? W niektórych budynkach żywotność materiałów dobiegła końca ponad dekadę temu

Fot. Getty

To nieco szokująca wiadomość, ale okazuje się, że niektórym szpitalom należącym do NHS England grozi zawalenie. Wszystko to przez zastosowany do budowy ich dachów materiał, który, jak twierdzą eksperci, stracił żywotność około dekadę temu.

W kilku szpitalach NHS England materiały zastosowane do budowy dachów budynków mogą nie wytrzymać obciążeń i w najbliższym czasie się zawalić. Chodzi o to, że użyte przy konstrukcji dachów w latach 60. i 80. XX wieku deski żelbetowe mają jedynie 30-letni okres żywotności, co oznacza, że już dawno temu powinny zostać wymienione lub jakoś wzmocnione. Poważny problem odkryto m.in. w szpitalu Hinchingbrooke hospital w Huntingdon, Cambridgeshire, gdzie w niektórych salach wystąpiło poważne zagrożenie dla pacjentów poddanych leczeniu celowanemu. „Istnieje wiele problemów związanych z konstrukcją, z których najważniejszym są RAAC [zbrojony beton napowietrzony], wpływające na nośność podłogi, [co doprowadziło do] ograniczenia korzystania z niektórych sal dla pacjentów o wadze poniżej 120 kg” - czytamy w komunikacie North West Anglia NHS foundation trust. A podobny problem dostrzeżono m.in. szpitalu w West Suffolk, który ma podobną konstrukcję do Hinchingbrooke.

NHS England uspokaja

NHS England uspokaja jednak, że szpitale, w których zastosowano nietrwałe materiały, regularnie przeprowadzają naprawy, w tym szeroko zakrojone prace dekarskie. - Trusty we wschodniej Anglii działają zgodnie ze specjalistycznymi poradami branżowymi i otrzymały ponad 67 milionów funtów na pomoc w programie zarządzania swoimi nieruchomościami. Trusty oferują bezpieczne usługi dla pacjentów, którzy powinni mieć dostęp do opieki szpitalnej w normalny sposób, a także wprowadziły szereg środków, w tym ulepszony nadzór i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, aby pomóc w natychmiastowej identyfikacji i rozwiązywaniu wszelkich problemów – zaznaczył rzecznik NHS England i NHS Improvement East of England.