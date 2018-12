UWAGA! W niedzielę 9 grudnia po mszach w kościołach na Ealingu, Tooting, Angel i Portsmouth będziemy rozdawać świąteczny numer Polish Express!

Podobno są dwa nieszczęścia w życiu. Pierwsze, gdy nie spełniają się nasze marzenia, i drugie kiedy właśnie się spełniają. Pani Rita miała dość specyficzne marzenie. Chciala poczuć wiatr we włosach i zatańczyć...

Wczoraj po południu Jarosław Kaczyński spotkał się z premier Theresą May na Downing Street, gdzie rozmawiał przede wszystkim o sytuacji Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Po zakończonym...

Opublikowany w brytyjskich mediach artykuł, dotyczący pobierającej zasiłki polskiej rodziny rozpętał prawdziwą burzę. Bohaterowie tekstu to rodzina z dzieckiem, w której matka i syn mieszkają w Polsce,...

„The Telegraph” rozprawia się z mitami na temat imigrantów

„Strach przed nieznanym i akceptacja, tego co oswojone - tak można scharakteryzować stosunek Brytyjczyków do sprawy imigracji. Im więcej dana osoba ma z imigrantami do czynienia, tym bardziej prawdopodobne,...