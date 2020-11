Unikalne zegarki z polskim orzełkiem idealnym prezentem na Gwiazdkę

Kanadyjka, Robin Devine, dla której Polska i jej historia jest szczególnie bliska, postanowiła dać wyraz swojej wyjątkowej więzi z naszym krajem przez stworzenie unikalnych zegarków z polskim orzełkiem, które zostały w limitowanej serii wypuszczone na rynek w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a w tym roku przed świętami będziemy mieć kolejną szansę na ich zakup.

Nie tylko Polacy mieszkający na emigracji, ale także obcokrajowcy, dla których nasz kraj z jego historią jest szczególnie bliski, cenią sobie patriotyczne pamiątki. Dzięki nim pamiętają o Polsce i podkreślają swój szczególny z nią związek.

Zegarki z polskim orzełkiem

W roku 2018, kiedy obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, firma z Toronto Time Is Ticking specjalizująca się w produkcji zegarków dla kanadyjskiej armii i innych służb mundurowych oraz agencji rządowych, postanowiła wyprodukować unikatową serię zegarków z polskim orzełkiem na wzór stworzonych przez nią w 1997 roku, kiedy to mąż założycielki firmy, sierżant Kazimierz (Chuck) Konkel został oddelegowany do szkolenia kadr policyjnych w Polsce i zabrał ze sobą pięć zegarków z orzełkiem, które otrzymali ówczesny premier Jerzy Buzek, prałat Henryk Jankowski i komendant policji Marek Papała.

Założycielką firmy jest Robin Devine, która w tym roku ze względu na duże zainteresowanie zegarkami z polskim orzełkiem, postanowiła wznowić ich produkcję, ale po niższej i bardziej przystępnej cenie. Obecnie sprzedawane są one za 100 dolarów, mimo że ich wartość rynkowa wynosi około 250 dolarów. Pokryte są one 24-karatowym złotem i zostały stworzone na bazie japońskiego mechanizmu Seiko. Mają skórzany pasek i kolekcjonerskie etui z wygrawerowanym godłem i napisem „Bóg Honor Ojczyzna” zarówno w języku polskim i angielskim.

Co było inspiracją do stworzenia zegarków z polskim orłem?

Zegarek z orzełkiem na rocznicę niepodległości jest niepowtarzalny, patriotyczny i po prostu piękny. Zegarek z polskim orzełkiem nie powstał ani w Polsce ani nawet w polonijnym Chicago, a w kanadyjskim Toronto. Jego twórczyni, Robin Devine nie jest Polką, ale Polska to kraj bliski jej sercu. „Jestem dumna, że mogłam uhonorować Polskę i Polaków tworząc ten unikalny zegarek na rocznicę odzyskania niepodległości” – mówi Robin.

Zegarki z orzełkiem to świetny prezent na każdą okazję, a ich noszenie to świetny sposób na pokazanie dumy z własnej polskości. Robin Devine mieszka w kanadyjskim Toronto i tam prowadzi swoją firmę Time is Ticking. Karierę zaczynała w branży samochodowej, ale swoje powołanie odkryła w produkcji i sprzedaży unikalnych kolekcjonerskich zegarków. W 1994 roku Robin prowadziła już świetnie prosperujący zegarmistrzowski biznes, produkując serie okolicznościowych zegarków m.in, dla kanadyjskiej armii i policji, kiedy jej mąż Chuck Konkel wyjechał na trzyletnią misję do Polski.

W setną rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości Pani firma wyprodukowała limitowaną serię zegarków z orłem. Dlaczego akurat teraz postanowiliście wznowić ich produkcję i udostępnić je szerszej grupie klientów?

Sierżant kanadyjskiej policji, Chuck Konkel został wydelegowany do podwarszawskiego Legionowa, aby wspólnie z FBI szkolić polskich policjantów w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości. Robin postanowiła zaprojektować i wyprodukować pierwszą serię pięciu zegarków z polskim orzełkiem, jako prezenty dla najważniejszych osób w Rzeczypospolitej Polskiej, wśród których byli ówczesny premier RP oraz komendant główny policji, Marek Papała. Chuck (a właściwie Kazimierz) Konkel zawsze był niezmiernie dumny ze swoich polskich korzeni, a jego ojciec Edward walczył w czasie II wojny światowej w polskim oraz francuskim podziemiu, za co został zesłany do dwóch niemieckich obozów koncentracyjnych.

W 1997 roku Robin odwiedziła męża w Polsce, a wizyta zaowocowała jej fascynacją historią kraju nad Wisłą. Z pięciu wyprodukowanych wtedy zegarków z orzełkiem Robin zatrzymała jeden, a kiedy w 2018 roku Polska obchodziła 100-lecie odzyskania niepodległości, postanowiła uczcić ją i stworzyć większą serię zegarków upamiętniających tę szczególną rocznicę. Robin pokazała zegarek polskiemu konsulowi w Toronto i zwróciła się o pomoc w dystrybucji zegarków do kanadyjskiego Kongresu Polonii. Zegarek z orzełkiem okazał się w Kanadzie wielkim sukcesem, w związku z czym dwa lata później Robin zdecydowała się na sprzedaż wysyłkową zegarków do Stanów Zjednoczonych.

Oprócz grawerowanego godła, zegarki firmy Time Is Ticking mają także wbudowany mechanizm wysokiej klasy. Na czym polega jego niezawodność?

Zegarek z serii „Polska 100. Rocznica” to produkt wyjątkowy, i jak podkreśla szefowa firmy Time is Ticking, nikt inny na świecie nie produkuje takich zegarków. Jego koszt to tylko 100 dolarów kanadyjskich. Zegarek z orzełkiem sprzedawany jest znacznie poniżej jego wartości detalicznej, wynoszącej około 250 dolarów kanadyjskich. Znaczna część dochodów z każdego sprzedanego zegarka jest przeznaczona dla polskich fundacji charytatywnych. Niepowtarzalny zegarek jest napędzany japońskim mechanizmem firmy Seiko, pokryty 24-karatowym złotem, z wygrawerowanym futerałem i dizajnerskim skórzanym paskiem w kolorach czarnym, czerwonym lub niebieskim. Na odwrocie tarczy wygrawerowane są słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Zegarek zostanie dostarczony w wytłaczanym, aksamitnym pudełku kolekcjonerskim. Ten piękny zegarek z limitowanej edycji będzie zarówno wspaniałą pamiątką jak i prezentem z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Trudno wyobrazić sobie lepszy prezent z okazji Pierwszej Komunii Świętej czy ukończenia szkoły.

Jak podkreśla Robin Devine, posiadanie okolicznościowego zegarka z orzełkiem ma głęboki wymiar symboliczny, to demonstracja polskości i patriotyzmu. Robin z Mężem odwiedziła Polskę zeszłego lata. Zwiedziła m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Katyńskie. Te miejsca zrobiły na niej ogromne wrażenie. „To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłam uhonorować moim zegarkiem Polskę i Polaków, którzy wycierpieli tak wiele. Podziwiam waszą siłę i odwagę. Mam nadzieję, że będziecie nosili zegarki z orzełkiem z dumą, a za każdym razem, kiedy na nie spojrzycie, przypomnicie sobie, co oznacza i co reprezentuje polski orzeł” – mówi Robin. Już dziś pokaż, że jesteś dumny z Polski, jej niezwykłej historii i nieustającego przywiązania do tradycji: obowiązku obywatelskiego, honoru i odwagi. Polacy w Ojczyźnie i ci rozsiani po całym świecie właśnie po raz 102 świętowali rocznicę odzyskania niepodległości, nadszedł więc czas na zakup zegarka „Polska 100. Rocznica”. To nie jest zwykły zegarek. To symbol polskości, to kawałek Polski noszony na ręku, przypominający nam o naszej przynależności do dumnego Narodu Polskiego.

Zegarek z orzełkiem można zamówić dzwoniąc do Robin Devine, pod numer telefonu +14169255520. Zamówienie można złożyć również przesyłając formularz zamówieniowy, a także drogą e-mailową, na [email protected] Zegarek z orzełkiem, oraz inne zegarki firmy Time is Ticking można obejrzeć w sklepie online www.timeisticking.org.

Time is Ticking Inc.

timeisticking.org