UK nie dostanie unijnych respiratorów. Przegapiono termin złożenia wniosku?

Wielka Brytania nie skorzysta z unijnego programu pozyskiwania respiratorów potrzebnych do leczenia osób chorych na COVID-19. UE - jako wspólnota międzynarodowa zrzeszająca wiele krajów - stara się wykorzystać swoją siłę nabywczą do szybkiego pozyskiwania dużej ilości respiratorów i niezbędnego medycznego sprzętu ochronnego.

Downing Street poinformowało, że UK nie weźmie udziału w programie unijnym, dotyczącym pozyskiwania respiratorów ratujących życie osobom chorującym na COVID-19. Powodem było niedotrzymanie terminu złożenia wniosku w sprawie udziału w zbiorowym zamówieniu. Gabinet Borisa Johnson początkowo bronił się twierdząc, że nie zgłosił swojego udziału, ponieważ Wielka Brytania „nie jest już członkiem” UE i „podjęła własne wysiłki”, by zapewnić sobie odpowiednie wyposażenie medyczne.

Po fali krytyki, gdy niektórzy komentatorzy oskarżyli rząd o przedkładanie „Brexitu nad oddychanie”, rząd zaczął jednak twierdzić, że to administracja zawiodła. Źródła Dowining Street podają, że UK miała nie otrzymać w odpowiednim terminie maila od UE w sprawie udziału w zbiorowym zamówieniu.

Rzecznik rządu brytyjskiego powiedział: „Z powodu początkowego problemu z komunikacją Wielka Brytania nie otrzymała zaproszenia na czas, aby dołączyć do czterech wspólnych zamówień, podyktowanych pandemią koronawirusa. Jak potwierdziła Komisja Europejska, jesteśmy uprawnieni do udziału we wspólnych zamówieniach w okresie przejściowym, po naszym wyjściu z UE (...). Ponieważ te cztery początkowe zamówienia stały się już przedmiotem przetargu, nie byliśmy w stanie wziąć w nich udziału, ale rozważymy udział w przyszłych programach zamówień”.

Jak podaje dziennik „The Indepedent”, unijny program, zainicjowany przez Komisję Europejską, wykorzystuje siłę wspólnoty, aby uzyskać priorytet w zakupie respiratorów i medycznego sprzętu ochronnego. Jest to ważne szczególnie teraz, gdy globalny popyt na te towary jest szczytowy. Pierwsza transza zamówień, która trafi do 25 z 27 państw członkowskich, obejmuje „maski typu 2 i 3, rękawiczki, gogle, osłony na twarz, maski chirurgiczne i kombinezony”.

