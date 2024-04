Crime Tesco zabezpiecza wózki sklepowe. Antykradzieżowymi klipsami

Do niedawna supermarkety używały klipsów antykradzieżowych tylko w przypadku określonych produktów, w tym na przykład ekskluzywnych butelek whisky. Ale teraz, po serii kradzieży, Tesco zaczęło zabezpieczać takimi klipsami nawet wózki sklepowe.

Klienci coraz częściej kradną wózki sklepowe

Kryzys kosztów życia zwiększył skalę kradzieży w Wielkiej Brytanii, doprowadzając kolejne sieci do zabezpieczania już nie tylko towarów ekskluzywnych, ale nawet i podstawowych produktów spożywczych, takich jak mleko, masło czy opakowania z mięsem. A dodatkowo okazuje się, że ludzie zaczęli kraść w sklepach nie tylko żywność, kosmetyki czy inne artykuły codziennego użytku, ale też na przykład… wózki sklepowe. Problem zrobił się na tyle poważny, że jeden ze sklepów Tesco, położony w Theydon Bois w Essex, nałożył na wózki klipsy antykradzieżowe.

– Kiedy to zobaczyłem, nie mogłem w to uwierzyć, że na wózkach na zakupy przyczepili kapsle. To znaczy, co można z takim wózkiem zrobić? Czy nie ma nic, czego ci ludzie by nie ukradli? Rozmawiałem z jedną z pracownic, a ona powiedziała, że mieli mnóstwo kradzieży. Więc teraz nakładają na wózki kapsle, aby odstraszać ludzi – w takich słowach najnowsze działania Tesco skomentował 45-letni James Beach.

Kradzieże w sklepach w UK to poważny problem

Statystyki pokazują, że od początku 2020 r. złodzieje byli generalnie mniej aktywni niż w przeszłości. Ale to nie dotyczy kradzieży w sklepach, które akurat notują tendencję wzrostową. Od września 2023 r. popełniono ponad 402 000 przestępstw, co oznacza, że w UK do kradzieży w sklepie dochodzi średnio co 80 sekund.

Opozycja grzmi, że jednocześnie, od 2018 r., aż o 16 proc. spadła liczba wyroków za takie przestępstwa. Laburzyści twierdzą, że przynajmniej częściowo winna jest temu decyzja z 2014 r. o wprowadzeniu nowej kategorii „kradzieży w sklepach o niskiej wartości”. Decyzją ówczesnej Minister spraw wewnętrznych, Theresy May, pozwolono, by przestępstwa obejmujące kradzież przedmiotów o łącznej wartości poniżej 200 funtów mogły być rozpatrywane drogą pocztową, przyspieszając proces i dając sądom więcej czasu na skupienie się na innych przestępstwach.



