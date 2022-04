Tesco podnosi minimalne wynagrodzenie dla swoich pracowników

Pracownicy Tesco otrzymają podwyżkę. Największy pracodawca w UK podnosi stawki minimalne o 55 pensów. Podwyżka wynagrodzenia dotyczy wszystkich pracowników, zarówno tych zatrudnionych w sklepach, jak i tych pracujących w magazynach.

Tesco będzie kolejną siecią retail w Wielkiej Brytanii, które pracownicy będą zarabiać ponad 10 funtów za godzinę. Od 24 lipca, minimalne płace pracowników zatrudnionych w tej sieci wzrosną o 55 pensów, z 9,55 funta za godzinę do poziomu 10,10 funta na godzinę. Dodajmy również, że kierowcy Tesco i asystenci "click and collect" będą zarabiać równe 11 funtów za godzinę (podwyżka o 90 pensów). Oddzielne stawki obowiązują pracowników zatrudnionych w Londynie. W ich przypadku, zarobki pójdą w górę jeszcze o dodatkowe 68 pensów. Dla pracowników sklepów i magazynów będzie to oznaczało podwyżkę do 10,78 funta, a dla kierowców i asystentów "click and collect" - do 11,68.

Największy pracodawca UK podnosi minimalne wynagrodzenie

W ten sposób wynagrodzenie minimalne dla pracowników Tesco zrównało się z najmniejszymi zarobkami, na jakie można liczyć pracując w niemieckich dyskontach - w Lidlu i Aldi. 10 funtów od 2021 roku oferuje również Morrisons, a Sainsbury's wprowadził zmiany w styczniu 2022 roku.

Jason Tarry, dyrektor generalny Tesco UK & ROI, powiedział, że pracownicy otrzymują "zasłużoną podwyżkę płac, większy dostęp do dodatkowych godzin, a my wykazujemy długoterminowe zaangażowanie i inwestujemy w ich kariery w Tesco". "Ta nowa umowa jest wyrazem uznania wkładu, jaki nasi koledzy wnoszą do naszej firmy w czasie, gdy budżety domowe znajdują się pod presją" - dodawał Tarry, cytowany przez agencję Reutera.

Ile będą zarabiać pracownicy Tesco?

Dodajmy również, iż wzrośnie limit zniżkowy na kartach pracowniczych Tesco Colleague Clubcard o 500 funtów do poziomu 1500 funtów.