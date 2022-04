Te produkty spożywcze mogą być śmiertelne dla Twojego psa! Zobacz, czego nie powinno się zostawiać w jego zasięgu

Fot. Getty

Psy, jak wiemy, lubią się rzucać na wszystko, co tylko wydaje im się odpowiednie do zjedzenia. Ale istnieją takie produkty, które są dla nich zwyczajnie toksyczne, przez co stanowią dla naszych pupili śmiertelne zagrożenie.

Często kuszące wydaje nam się poczęstowanie psa resztkami z naszego posiłku albo zwyczajnie podzielenie się z nim pokarmem, który akurat spożywamy. I choć nie ma w tym nic złego, żeby uszczknąć coś ze stołu dla naszego pupila, to musimy mieć świadomość, że pewnych, neutralnych dla nas produktów, pod żadnym pozorem psu dać nie możemy. Poniżej przedstawiamy Wam listę tychże artykułów spożywczych, które dla psów mogą się okazać skrajnie toksyczne.

Produkty spożywcze toksyczne dla psów

Kolba kukurydzy

Chociaż psy trawią kukurydzę, to niebezpieczeństwo może dla nich stanowić kolba. Zjedzenie tej części kukurydzy może spowodować zablokowanie jelit psa i w związku z tym może się dla niego okazać potencjalnie śmiertelna.

Cebula, czosnek, szczypiorek

Cebula, czosnek i szczypiorek, niezależnie od tego, czy są surowe, gotowane, czy suszone, są szczególnie toksyczne dla psów i mogą spowodować nie tylko podrażnienie ich przewodu pokarmowego, ale też uszkodzenie czerwonych krwinek. Oznaki zatrucia nie zawsze są natychmiastowe i mogą pojawić się nawet kilka dni po spożyciu cebuli.

Awokado

Uwielbiane przez wielu z nas awokado zawiera substancję persin, która może doprowadzić u psów do dotkliwych wymiotów i biegunki.

Ksylitol

Ksylitol, czyli cukier brzozowy, dodawany do słodkich smakołyków, w tym do gumy do żucia i napojów bez cukru, czy nawet do masła orzechowego, może u psa doprowadzić do hipoglikemii i niewydolności wątroby, wraz z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

Czekolada

Czekolada to dla psów jeden z najbardziej trujących pokarmów. Czekolada zawiera organiczny związek chemiczny teobrominę (gorzka czekolada ma jej największą zawartość), który jest dla psów toksyczny i może u nich powodować niewydolność nerek.

Orzechy makadamia

Orzechy makadamia zawierają toksynę, która może negatywnie wpływać na mięśnie i układ nerwowy psa, powodując jego osłabienie, obrzęk kończyn i dyszenie.

Alkohol

Alkohol to dla psów silna toksyna, nawet w małych dawkach. Napój powoduje u zwierząt odurzenie, wywołuje biegunkę, a nawet prowadzi do uszkodzenia ich ośrodkowego układu nerwowego.

Gotowane kości

Wbrew powszechnej opinii gotowane kości są dla psów bardzo niezdrowe. Psu można dać surową kość do żucia, ale nie gotowaną. Taka kość może się łatwo złamać, spowodować zaparcia, a w najgorszym przypadku doprowadzić do śmiertelnej perforacji jelita.

Winogrona i rodzynki

Winogrona i rodzynki, które znajdują się w wielu produktach spożywczych, takich jak ciasta, herbatniki i płatki zbożowe, zawierają toksynę, która może u psów powodować poważne uszkodzenia wątroby i niewydolność nerek.