Strajk londyńskiego metra i największa podwyżka biletów kolejowych od 2013 roku

Pasażerowie ucierpią w wyniku największej podwyżki biletów kolejowych od 2013 roku i to tego samego dnia, w którym londyńskie metro zostanie zablokowane z powodu strajków.

Od środy ceny biletów na pociągi w Anglii i Walii wzrosną średnio o 3,8 proc. Podwyżka, ustalona przez wskaźnik cen detalicznych (Retail Prices Index – RPI) z lipca ubiegłego roku jest najbardziej gwałtownym wzrostem od stycznia 2013 roku według Rail Delivery Group (RDG).

Podwyżka cen biletów kolejowych

Podwyżka nałoży setki funtów na roczne koszty podróży osób dojeżdżających pociągami do pracy i zwiększy nacisk na budżety gospodarstw domowych. Eksperci twierdzą, że podwyżka cen biletów kolejowych zniechęci ludzi do powrotu do transportu publicznego i do biur po restrykcjach.

Z kolei grupa Railfuture oskarżyła rząd Wielkiej Brytanii o „podsycanie kryzysu kosztów utrzymania”, z którymi już muszą się mierzyć mieszkańcy Wysp.

W Londynie opłaty wzrosną średnio o 4,8 proc.-1 proc. powyżej RPI – zgodnie z warunkami porozumienia w sprawie finansowania awaryjnego uzgodnionego między rządem a Transport for London.

Strajk londyńskiego metra

Niestety podwyżki biletów kolejowych wejdą w życie w dniu, w którym pracownicy metra zorganizują pierwszy z dwóch 24-godzinnych strajków w związku z obawami dotyczącymi utraty miejsc pracy, emerytur i pogorszenia warunków pracy.

TfL ostrzegło, że strajki wpłyną na podróże przez następne trzy lub cztery dni i zaapelowało do londyńczyków, aby pracowali z domów, jeśli to możliwe, gdyż stacje mogą zostać zamknięte.

Podwyżki, które wejdą w życie w usługach TfL od środy, spowodują dodanie od 10 do 30 pensów do większości pojedynczych taryf w autobusach i metrze.