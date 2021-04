Słoneczny tydzień na Wyspach. Czy temperatury będą równie wakacyjne, co bezchmurne niebo?

Fot. Getty

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą cieszyć się całym tygodniem pięknej słonecznej pogody. Temperatury w dzień będą maleć od połowy tygodnia, ale wzrosną w weekend. Wieczory i noce nadal mogą być mroźne. W których rejonach będzie najcieplej?

Po rekordowo zimnej pierwszej połowie kwietnia, mieszkańcy Wysp wreszcie mogą odetchnąć z ulgą, ciesząc się prawdziwie wiosenną pogodą. Co najmniej do końca tygodnia w większości kraju powinno być bardzo słonecznie. Temperatury niestety nie będą do końca współgrały z bezchmurnym niebem, a w niektórych rejonach nocą rtęć na termometrach może spaść nawet poniżej zera.

Pogoda UK. Słoneczny tydzień na Wyspach

Według prognoz Met Office najbliższy tydzień będzie w całej Wielkiej Brytanii bardzo słoneczny i suchy. Z kolei pod względem temperatur może być już różnie. We wtorek w Londynie odnotowano 17°C, a w Edynburgu 10°C. Do środy włącznie w większości kraju termometry powinny wskazywać co najmniej 10°C w dzień. W czwartek i w piątek nastąpi jednak ochłodzenie, a temperatury spadną poniżej 10°C. Z kolei w weekend ciepła pogoda powinna powrócić.

Nie jest zaskoczeniem, że według prognoz najcieplej powinno być w południowej Anglii oraz na zachodnim wybrzeżu UK. Różnica temperatur między południowo-zachodnimi rejonami a północną i wybrzeżem wschodnim może wynieść nawet kilka stopni. Warto pamiętać, że w całej Wielkiej Brytanii przez cały tydzień noce będą bardzo zimne. Na północy kraju, a szczególnie w Szkocji, termometry mogą wskazywać nawet ujemne temperatury.

Ostrzeżenie Met Office o promieniowaniu UV

W związku z wyjątkowo słoneczną pogodą w tym tygodniu Met Office ostrzega, że wraz ze słońcem pojawia się wysokie promieniowanie UV. Co ciekawe, zdaniem meteorologów promieniowanie UV może w tym tygodniu osiągnąć taki poziom, jak zwykle osiąga pod koniec sierpnia. Dobrze jest zatem pamiętać o odpowiedniej ochronie skóry i oczu.

Pogoda UK. Zobacz prognozę Met Office na najbliższe dni. WIDEO: