Bagnik nadwodny, to największy pająk jaki występuje w Polsce, jednak w Wielkiej Brytanii jest zagrożony wyginięciem. Kilka lat temu pracownicy zoo w Chessington podjęli się nawet prob przywrócenia tych pająków do środowiska. Wypuścili oni wówczas około 400 pająków na wolność. Tymczasem w ostatnim miesiącu te ogromne pajęczaki zaobserwowano w dwóch rezerwatach przyrody w Wielkiej Brytanii.

Bagnik, pająk tratwowy (Dolomedes plantarius) po angielsku fen raft spider. Jest to stworzenie wielkości dłoni zdolne do jedzenia ryb.

Bagnik nadwodny posiada brązowe ubarwienie z niewielkimi biało-kremowymi kropkami. Żywi się owadami wodnymi, larwami ważek, kijankami, rybami, a nawet niewielkimi żabami. Pająk ten, dzięki włochatym odnóżom może poruszać się po wodzie, a nawet nurkować. Osobniki te nie budują sieci, ale aktywnie polują.

Pająki te bytują w środowisku wodnym. Ich wygląd może przerazić człowieka do szpiku kości, ponieważ osiągają wielkość około 7 cm, czyli są wielkości dłoni przeciętnego mężczyzny. Spotkanie takiego pająka w swoim otoczeniu może przyprawić o zawał nawet największego twardziela. Jednak nie ma się czego bać, ponieważ bagnik nadwodny, jak sama nazwa wskazuje, występuje tylko i wyłącznie wokół zbiorników wodnych, jezior, rzek i bagien. Na szczęście istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że zostaną one odkryte w domach w całym kraju.

Te groźnie wyglądające owady potrzebują pomocy i ochrony człowieka. Od wielu lat trwały próby przywrócenia ich do środowiska w Wielkiej Brytanii. Jednak z roku na rok coraz mniej obserwowano bagniku w środowisku. Pająk został uznany za zagrożony wyginięciem w Wielkiej Brytanii. Jak się okazuje, te ogromne pajęczaki powracają. Obserwacja jednego z tych została potwierdzona w zeszłym miesiącu przez Suffolk Wildlife Trust, co widać na poniższym filmie.

Fen raft spiders starting to appear on the Dyke networks of the Lower Waveney Valley. This one was battling the wind even on this sheltered Dyke line. @suffolkwildlife @WaveneyCott @BBCCountryfile @HeritageFundM_E @SWTCarltonMarsh pic.twitter.com/pbMh8oGC2W

— Suffolk Wildlife Trust North East Reserves (@SWT_NE_Reserves) April 9, 2024