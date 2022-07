Setki ludzi w hrabstwie Kent zostało pozbawionych wody w wyniku awarii zasilania

Niestety ze względu na wysokie temperatury może dojść także do problemów z dostawą prądu.

W czasie upałów w wyniku problemów z zasilaniem doszło do awarii zbiornika Southern Water, co z kolei odcięło setki osób we wschodnim hrabstwie Kent od dostaw wody, a u innych poważnie zmniejszyło ciśnienie wody.

Jak poinformowało Southern Water – w piątek wieczorem „mniej niż 2000 domów” odczuło skutki awarii zbiornika i miało problemy z dostawą wody. Niestety problem z zasilaniem ponownie pojawił się w sobotę i dotknął tych samych klientów.

Brak wody w Kent

Rzecznik Southern Water powiedział:

- Wprowadzono środki ograniczające ryzyko i wielu naszych klientów zostanie znowu podłączonych do dostaw [wody]. Bardzo nam przykro z powodu zakłóceń, jakie to spowodowało, zwłaszcza podczas upałów.

Przestoje w dostawie wody pojawiają się po wydaniu przez Met Office czerwonego alertu w związku z upałami, m.in. w regionach Surrey i Kent. Z kolei czołowy naukowiec z UK Health Security Agency twierdzi, że tak proste sposoby, jak picie dużej ilości wody, utrzymywanie chłodu i unikanie południowego słońca, pomogą zmniejszyć liczbę zgonów spowodowanych falą upałów.

Southern Water poinformowało także, że w przypadku dalszych problemów z dostawą wody w rejonie, należy zadzwonić pod numer 0330 303 0368. Kent jest zwykle jednym z najgorętszych hrabstw w kraju z powodu europejskich upałów, które przenoszą się bezpośrednio na południowy-wschód Wielkiej Brytanii.

Problemy z dostawami prądu w czasie upałów

Niestety w czasie wysokich temperatur może dojść do problemów także z dostawami prądu ze względu na nagrzewające się linie przesyłowe i zwiększone zapotrzebowanie na energię wynikające z większej aktywności różnego rodzaju maszych chłodzących, a także klimatyzacji.

