Rząd Liz Truss chce dać "podwyżki bankierom" tnąc realne płace pielęgniarek

Liz Truss w ogniu krytyki - nowy brytyjski rząd planuje znieść ograniczenie wysokości premii dla bankierów. W perspektywie nadchodzącej recesji ruch ten może tylko zwiększyć przepaść między bogatymi i biednymi w Wielkiej Brytanii.

Regulacje w tej kwestii zostały wprowadzone w po krachu finansowym z 2008 roku w ramach działań mających na celu zmniejszenie ryzyka podobnych wydarzeń. Ograniczenie, wprowadzone w 2014 wymaga, aby premie były ograniczone do nie więcej niż 100 proc. stałego wynagrodzenia lub w przypadku zgody akcjonariuszy dwukrotności tej sumy. Jednak według nowego kanclerza skarbu w rządzie Liz Truss takie limity sprawiają, iż londyńskiemu City ciężko przyciągać najlepszych pracowników sektora finansowego. Jednak póki co Kwasi Kwarteng nie podjął żadnej decyzji w tej sprawie. Warto również przypomnieć, że do podobnego ruchu przymierzał się Boris Johnson, ale zdecydowało się z niego wycofać. Z pewnością, zezwolenie bogatym na zarabianie jeszcze więcej w kontekście kryzysu kosztów utrzymania mogłoby zostać bardzo źle odebrane przez opinię publiczną.

Rząd Liz Truss chce większej deregulacji rynku finansowego?

Bardzo celnie ówczesną sytuację podsumował lider opozycyjnej Partii Pracy. Keir Starmer ostro skrytykował ówczesnego premiera i opisał pomysł zniesienia tych ograniczeń, w praktyce jako "podwyżki płac dla bankierów, a cięcia płac dla pielęgniarek okręgowych".

Według źródeł "Guardiana" kanclerz Kwarteng intensywnie rozważa zniesienie limitów, ale żadna decyzja w tej sprawie nie została podjęta. Jeszcze... Rząd kierowany przez Partię Konserwatywną obawia się, iż londyńskie City zaczyna przegrywać z innymi centrami finansowymi w Europie. W tym kontekście przytoczono choćby przykład Paryża, który oferuje 30% stawki podatku dochodowego, aby przyciągnąć specjalistów bankowości inwestycyjnej.

Kanclerz Kwarteng rozważa zniesienie ograniczeń wysokości premii dla bankierów

Z kolei według "Financial Times" Kwarteng będzie dążył do zniesienia tych regulacji. W zeszły tygodniu jeden z najważniejszych polityków w UK rozmawiał z jednym z dyrektorów z City. Miał powiedzieć, że władze UK w tej kwestii muszą być "bardziej zdecydowane i robić rzeczy inaczej [niż w innych krajach EU - przyp. red.]". Kanclerz skarbu miał sympatyzować z londyńskimi bankierami i podzielać ich zdanie w kwestii deregulacji sektora finansowego po Brexicie.

