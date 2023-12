Praca i finanse Rynek pracy się kurczy. Pracodawcy coraz rzadziej prowadzą rekrutację

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii wyraźnie się kurczy. Po raz pierwszy od dwóch lat liczba wolnych miejsc pracy spadała poniżej 1 miliona.

W UK coraz trudniej jest znaleźć pracę?

Z danych zebranych przez portal z ofertami pracy Adzuna wynika, że między październikiem a listopadem tego roku liczba wolnych miejsc pracy spadła o 2,7 proc. W liczbach bezwzględnych jest to 998 562 oferty pracy. Czyli pierwszy raz poniżej miliona od maja 2021 r., gdy obowiązywały jeszcze ograniczenia związane z pandemią Covid-19.

Eksperci nie mają wątpliwości, że na brytyjskim rynku pracy doszło właśnie do zastoju. A z pewnością jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest wzrost płac. Według portalu Adzuna wynagrodzenia wzrosły po raz pierwszy od czerwca o 0,74 proc., do średnio 37 221 funtów. – W porównaniu z najwyższą dostępnością ofert pracy (…) w 2021 r., liczba ofert pracy spadła do niecałego 1 miliona. Czyli do najniższego poziomu, jaki obserwujemy od ponad dwóch i pół roku – zaznacza Andrew Hunter, współzałożyciel Adzuna.

Przeczytaj też:

Tegoroczny obiad świąteczny będzie droższy o nawet 13 proc. Ile wydamy minimum? Breaking News

Brytyjski rynek pracy ma za sobą burzliwy rok

Eksperci wprost przyznają także, że rynek pracy ma za sobą nadzwyczaj burzliwy rok. Zwłaszcza jeśli chodzi o podnoszenie wynagrodzeń przy szalejącej na Wyspach inflacji. Największy roczny wzrost wynagrodzeń w publikowanych ofertach pracy odnotowano w sektorze opieki społecznej. Tam płace zostały podniesione o ponad 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim – do 33 767 funtów. Wzrosty odnotowano także w branży energetycznej – o 8,95 proc., czyli do 44 210 funtów. Wreszcie płace wyraźnie, bo o 8,11 proc., podniosły się również w sektorze produkcji – do 29 160 funtów.

– Wydaje się, że zarobki znów rosną. Jednak biorąc pod uwagę, że zeszły rok był jednym z najgorszych w historii pod względem przejrzystości wynagrodzeń, potencjalnym rekrutom nadal trudno jest zrozumieć, jakie jest wynagrodzenie na stanowisku, na które aplikują. Wkraczając w rok 2024, znalezienie pracy prawdopodobnie będzie trudne przez pierwszą część roku – precyzuje Hunter.

Przeczytaj też: