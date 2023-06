Rośnie liczba przypadków dzieci w wieku szkolnym, które z powodu palenia e-papierosów trafiają do szpitala

W Anglii odnotowano 15 przypadków dzieci do lat dziewięciu, które z powodu palenia e-papierosów zostały przyjęte do szpitala.

Jak wynika z oficjalnych danych NHS England w okresie od kwietnia 2022 do kwietnia 2023 roku odnotowano 15 przypadków hospitalizacji dzieci w wieku do dziewięciu lat. Powodem przyjęcia ich do szpitala było palenie e-papierosów. W poprzedniech latach takich przypadków było 12 (w okresie od kwietnia 2021 do kwietnia 2022) oraz zaledwie dwa (od kwietnia 2022 do kwietnia 2021). Te statystyki muszą budzić niepokój, a więcej światła na tę sprawę rzuca profesor Andy Bush, pediatra z Royal Brompton Hospital w zachodnim Londynie. – Małe dzieci są narażone na działanie substancji uzależniających, substancji, które są toksyczne oraz substancji, których toksyczności pozostają niezbadane – jak komentuje, cytowany przez portal informacyjny „Sky News". – To prawdziwa dżungla… My po prostu nie wiemy, co jest w większości z tych rzeczy. Jeśli nastolatek zacznie palić papierosy, prawdopodobnie najgorsze, co go spotka, to zwymiotowanie za szopą na rowery – tłumaczy, dość obrazowo.





Lekarze ostrzegają prze zagrożeniem ze strony e-papierosów

– Z powodu palenia e-papierosów możemy się spodziewać wszystkiego. Dzieci lądują w szpitalu, na intensywnej terapii z powodu krwawienia z płuc, zapadnięcia się płuc, sytuacji, w których płuca wypełniają się tłuszczem – podsumowuje profesor Bush.

Za jedną z pierwszych ofiar e-papierosów w UK uchodzi 18-letnią Rosey Christoffersen, która zmarła w lutym 2015 roku, sześć miesięcy po tym, jak zaczęła intensywnie palić e-papierosy. Jak relacjonuje jej matka, Rachel Howe, nastolatka miała zawał serca, ale jego przyczyną było nagłe zapadnięcie się obu płuc – obustronna odma opłucnowa. Jej mózg był pozbawiony tlenu i dwa dni później stało się jasne, że nie przeżyje. Płuca zamieniły się w masę pełną dziur.

Ofiary śmiertelne wapowania w UK

Rosey była kilka razy u lekarzy z bólem w klatce piersiowej, ale jako wysportowana i aktywna piłkarka myślała, że to naciągnięty mięsień. – Ciągle znajdowałam butelki po zużytych liquidach. Ciągle miała to w ustach, ciągle paliła... A ja jej powtarzałem, wiesz, nie paliłabyś tyle… dlaczego tyle wapujesz? – relacjonuje matka.

W przypadku zgonu Rosey Christoffersen nie przeprowadzono sekcji zwłok, nie podano oficjalnej przyczyny śmierci, ale Rachel mówi, że lekarze powiedzieli jej, że „prawdopodobnie” winne było właśnie wapowanie. Profesor Bush zaznacza, że nigdy nie widział zapadnięcia się obu płuc u sprawnej, młodej osoby. – Myślę, że ta matka ma rację – powiedział. – Nie mogę wymyślić żadnego innego wyjaśnienia, które znajdowałby oparcie w faktach.

