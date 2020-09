Rekordowa liczba migrantów próbowała się przedostać do UK w ciągu jednego dnia

Coraz więcej nielegalnych imigrantów próbuje dostać się do UK

409 migrantów płynących niewielkimi łodziami przez kanał La Manche próbowało się dostać do wybrzeży Wielkiej Brytanii w ciągu jednego dnia - to rekord w tym względzie. Pytanie tylko jak długo pozostanie rekordem...

W minioną środę, 2 września, ustanowiony został rekord w ilości migrantów, którzy próbowali się dostać do UK w niewielkich łodziach - jak czytamy na łamach "The Guardian" brytyjska straż przybrzeżna zatrzymała na wybrzeżu lub jeszcze na morzu w sumie 409 osób. Przynajmniej. Poprzedni "rekord" w tym względzie został ustanowiony 6 sierpnia 2020 roku. Wówczas liczba migrantów sięgnęła 235. Łącznie w tym roku całkowita liczba migrantów, którzy próbowali się dostać do UK przekroczyła już liczbę 5600, jak podaje agencja prasowa PA.

Głównym powodem sytuacji, która miała miejsce w dniu wczorajszym były warunki atmosferyczne. Z brzegów Francji widać było wyraźnie Dover i był to z pewnością czynnik decydujący o tym, że tak wiele osób zdecydowało się na próbę przedostania się do UK. Jednak to właśnie pogoda ułatwiła Border Force wyłapywanie kolejnych migrantów.

W środę wieczorem brytyjskie Home Office potwierdziło, że co najmniej 409 migrantów dotarło do Wielkiej Brytanii, próbując sforsować granicę w niewielkich łodziach. Ta liczba może się jeszcze zwiększyć. Po prostu, niektóre z przypadków mogły jeszcze nie zostać odnotowane w statystkach.

Premier Johnson zapowiada zaostrzenie prawa

Dodajmy, że w 2020 roku do UK próbowało się przedostać niemal dwukrotnie więcej nielegalnych imigrantów, niż w 2019 roku. Jednak według specjalistów sytuacja nie jest tak poważna, jak to miało miejsce podczas ostatniego kryzysu. Jak zaznacza Jakub Krupa, polonijny dziennikarz w UK i były korespondenta PAP`u w Londynie, to i tak "dużo, dużo, dużo, dużo, dużo mniejsza liczba, niż u szczytu kryzysu migracyjnego z 2016".

Brytyjski rząd zapowiedział, że imigranci z krajów Afryki, którzy często są ludźmi uciekający przed wojną i biedą w swoich ojczyznach nie otrzymają bezpiecznego i legalnego schronienia w UK. Nie tylko szefowa Home Office, Priti Patel, ostro wypowiada się o imigrantach. W środę w Izbie Gmin z mównicy ze strony konserwatywnych posłów padały słowo o "zakupach azylowych" i "przeskakiwaniu kolejki", a premier Boris Johnsona zapowiedział, że chce zmienić prawo, aby zapobiec kolejnemu kryzysowi imigracyjnemu.