Reklama pożyczki wykorzystująca lęk przed Brexitem ZAKAZANA jako "nieodpowiedzialna społecznie"

Firma Cash On Go działająca pod marką Peachy.co.uk reklamowała swoje usługi kredytowe żerując na strachu przed Brexitem i zwracając uwagę na coraz powszechniejsze wśród brytyjskiego społeczeństwa zjawiska gromadzenie różnych zapasów na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych bez umowy. Chodzi konkretnie o e-mail wysyłany do klientów, w którym zachęca się do "przygotowania zapasów".

"Nikt tak naprawdę nie wie, co dzieje się z tym całym Brexitem, ale niektórzy twierdzą, że może to wpłynąć na ilość dostępnej żywności" - czytamy w ofercie. "Nie chcemy wierzyć, że Brexit wpłynie na ilość dostępnej żywności, ale nadal dobrym pomysłem jest posiadanie gotowych zapasów. W ten sposób zawsze jesteś przygotowany na najgorsze". Oprócz tego, że w tym samym mailu znajdował się link przekierowujący do strony, gdzie można było zaciągnąć pożyczkę na wysoki procent ukryty pod przyciskiem "w przypadku nagłej potrzeby naciśnij TUTAJ".

Advertising Standards Authority (ASA) nie miało wątpliwości, że taka reklama jest nieodpowiedzialna. Zwrócono uwagę, że podobne wywieranie wpływu nosi znamiona emocjonalnego szantażu. W oświadczeniu wydanym przez ASA czytamy o jej zgubnym wpływie szczególnie na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które mogą być wrażliwie na tego typu reklamę.

Niestety, to nie pierwszy tego typu przypadek. Na Wyspach liczba osób, które zadłużyły się pożyczkami różnego typu, w tym "payday loans" idzie w miliony. Jest pośród nich także wielu Polaków. Niestety część z nich wpadła w spiralę zadłużenia i zaciągała kolejne pożyczki, gdyż nie była w stanie wywiązać się z obowiązku spłaty rat poprzednich zadłużeń. Często nasi rodacy nie zdają sobie sprawy, że istnieje wyjście ze spirali zadłużenia, w której utknęli. W Wielkiej Brytanii udzielana jest bowiem fachowa pomoc osobom znajdującym się w tej trudnej sytuacji.

Zaciąganie kolejnych pożyczek, aby spłacić poprzednie to droga donikąd - komentuje Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Claims. - W ten sposób zamiast wyjść z kłopotów, pogrążamy się jeszcze bardziej, a nasza sytuacja staje się coraz trudniejsza. Zamiast tego warto zwrócić się o pomoc do ekspertów w tej dziedzinie.

