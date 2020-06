Pracownikom lotnisk w UK grożą przez kwarantannę masowe zwolnienia. Na Heathrow pracę może stracić co trzecia osoba

Fot. Getty

Na lotnisku Heathrow na co dzień pracuje 76 000 ludzi. Niestety, jak właśnie poinformował przez lotniska - John Holland-Kaye, na skutek wprowadzonej przez rząd, przymusowej kwarantanny, pracę może w najbliższym czasie stracić co trzecia zatrudniona tam osoba.

Branża turystyczna znajduje się w sytuacji nie do pozazdroszczenia, i to zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie została wprowadzona przymusowa, 14-dniowa kwarantanna dla wszystkich podróżnych. Bo o ile większość państw Unii Europejskiej decyduje się właśnie (albo solidnie rozważa) na powolne otwieranie granic, o tyle Londyn zaostrza reguły dotyczące podróżowania. Wszystko po to, jak tłumaczyła niedawno Priti Patel w Izbie Gmin, by zapobiec drugiej fali epidemii, do której może dojść z powodu braku kontroli nad stanem zdrowia osób wjeżdżających na Wyspy.

Ruch na lotniskach prawie nie istnieje

Jednak każdy dzień przymusowej kwarantanny to kolejny dzień dramatu dla przedsiębiorstw z branży turystycznej. Prezes lotniska Heathrow, John Holland-Kaye, zapowiedział właśnie, że jeśli reguły dotyczące samo-izolacji dla przyjezdnych będą obowiązywać dłużej niż kilka tygodni, to on będzie musiał zwolnić nawet 30 proc. pracowników lotniska. Takiemu ruchowi trudno się zresztą dziwić, biorąc pod uwagę, że w normalnych warunkach przez lotnisko przewija się codziennie ok. 220 000 ludzi, podczas gdy w miesiącach od marca do maja było ich zaledwie 5000 – 7000 dziennie.

Na Heathrow zatrudnionych jest 76 000 ludzi (…) Słyszeliśmy już, że linie lotnicze redukują zatrudnienie o ok. jedną trzecią wszystkich pracowników, a to oznaczałoby, że [tutaj] 25 000 osób zostałoby bez pracy. I to byłoby druzgoczące dla zachodniego Londynu i Thames Valley – zaznaczył Holland-Kaye, przypominając tym samym, że w co czwartym gospodarstwie domowym w regionie jest osoba pracująca właśnie na Heathrow. - Nie chcę, żeby do tego doszło. Ale w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy musieli podjąć tę decyzję – dodał prezes lotniska.

John Holland-Kaye przypomniał także, że po trzech miesiącach niemal całkowitego wstrzymania lotów krajowych i zagranicznych, branża lotnicza działa w „trybie przetrwania”. - Musimy zakładać najgorsze, a wszystkie przedsiębiorstwa lotnicze cierpią i to bardzo. Słyszałem, że dla jednego lotniska ogłoszenie bankructwa to kwestia dni, nawet nie tygodni. Taką mają złą sytuację. Linie lotnicze nie tworzą miejsc pracy, a za to zwalniają pracowników i obniżają pensje, i nie robią tego dlatego, że tego chcą, tylko dlatego, że działają w trybie przetrwania – podsumował dramatyczną sytuację prezes Heathrow.