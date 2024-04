Praca i finanse Pracownicy Amazona utworzą związek zawodowy? Dostali zielone światło

Centralna Komisja Arbitrażowa uznała, że pracownicy Amazona muszą otrzymać prawo do wypowiedzenia się w sprawie utworzenia związku zawodowego. Jeśli związek GMB wygra w głosowaniu, to otrzyma uprawnienia do prowadzenia z władzami Amazona rozmów w zakresie wynagrodzeń, godzin pracy i urlopów.

Związek zawodowy pracowników Amazona – do jego utworzenia jest coraz bliżej

Centralna Komisja Arbitrażowa (CAC), która, jako niezależny, działający w oparciu o ustawę organ, orzeka w sprawie praw do prowadzenia negocjacji w imieniu kolektywu pracowników, uznała właśnie, że pracownicy Amazona muszą otrzymać możliwość wypowiedzenia się w sprawie utworzenia związku zawodowego. A o taką możliwość od lat zabiega jeden z największych związków zawodowych w Wielkiej Brytanii – GMB.

Już rok temu GMB złożyło wniosek do CAC o ustawowe uznanie związku zawodowego. Ale niedługo później związek wniosek ten wycofał. Dlaczego? Dlatego, że zdaniem GMB, w następstwie pojawienia się takiego wniosku, Amazon zatrudnił ponad 1000 dodatkowych pracowników, którzy mieli zagłosować przeciwko utworzeniu związku zawodowego pracowników Amazona. Teraz jednak sytuacja jest inna. Teraz GMB jest raczej pewne, że większość pracowników poprze możliwość kolektywnego negocjowania przez GMB płac, czasu pracy i urlopów.

Głosowanie w magazynie w Coventry

Głosowanie nad utworzeniem związku zawodowego odbędzie się wśród pracowników magazynów Amazona w Coventry. To właśnie tam, od stycznia ubiegłego roku, wielokrotnie powtarzane były strajki pracowników, z żądaniem podwyżki płac do 15 funtów za godzinę. Jednocześnie GMB domagało się miejsca przy okrągłym stole w trwających z zarządem negocjacjach. – Od pierwszego dnia walki GMB o prawa związkowe w Amazonie, była to nierówna walka przypominająca pojedynek Dawida z Goliatem. Obecnie, rok później, jesteśmy świadkami prawdziwie historycznego momentu, w którym pracownicy przeciwstawią się bezlitosnej antyzwiązkowej propagandzie firmy – mówi Amanda Gearing z GMB.

Do najnowszej decyzji CAC ustosunkował się rzecznik Amazona. – Regularnie dokonujemy przeglądu naszych wynagrodzeń. Upewniamy się, że oferujemy konkurencyjne wynagrodzenia i świadczenia. Nasza minimalna płaca początkowa wzrosła do 12,30 funtów i 13 funtów za godzinę, w zależności od lokalizacji. To stanowi wzrost o 20 proc. w ciągu dwóch lat i o 50 proc. od 2018 r. Jednocześnie ciężko też pracujemy, aby zapewnić odpowiednie świadczenia, pozytywne środowisko pracy i doskonałe możliwości kariery – zaznaczył rzecznik.