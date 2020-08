Praca sezonowa w Anglii - czy pracownicy z Polski chętnie szukają pracy na wakacje?

Jak wyglądają perspektywy pracy sezonowej w roku 2020, gdy całym światem i Europą wstrząsnęła pandemia koronawirusa, zapowiadając poważny kryzys na rynku pracy? W skrócie - praca jest, ale zarobki niekoniecznie satysfakcjonują potencjalnych pracowników...

Jak wygląda sytuacja dotycząca pracy sezonowej w Polsce i poza granicami naszego kraju? Co z pracają na wakacje w UK? Jak wynika z szacunków GUS liczba ogłoszeń o pracę sezonową skurczyła się w porównaniu do zeszłego roku o 30 proc. Z kolei osób szukających zarobku poza granicami Polski przybyło. I to znacznie. Agencje pośrednictwa pracy zanotowały wzrost zainteresowania od 10 do 30% w porównaniu z rokiem 2019 - warto dodać, że to aż trzykrotnie (!!!) więcej, niż jeszcze w 2017! Jak czytamy na portalu "SuperBiznes" rośnie liczba zainteresowanych wyjazdem na saksy zagranicę.

Praca sezonowa w Anglii - czy ma sens w roku 2020?

Praca tymczasowa - ile można zarobić wyjeżdżając do pracy do jednego z krajów UE? Na pewno więcej, niż w Polsce! Według Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia stawki zaczynają się od 7-12 euro netto/h (praca przy zbiorach warzyw i owoców). Podobnie można zarobić na budowie (12 euro), prości pracownicy fizyczni mogą liczyć na wynagrodzenie sięgające do 11 euro, a przy opiece osób starszych wynagrodzenie sięga 1300 euro netto miesięcznie.

Sytuacja na polskim rynku pracy jest obecnie taka, że więcej osób szuka pracy, a z drugiej strony z naszego rynku pracy "odpłynęli" Ukraińcy, którzy po części postanowili wrócić do swojego kraju. Oba te czynniki mocn wpływają na polski rynek pracy.

Praca sezonowa w UK - na jakie zarobki można liczyć?

"Wyjazd za granicę wydaje się obecnie ryzykowny. W marcu z dnia na dzień przewoźnicy i linie lotnicze zgodnie z wytycznymi wstrzymali swoje połączenia. Większość z nich do tej pory nie wróciła do rozkładów sprzed epidemii. Mimo to, od lipca widzimy wzmożone zainteresowanie połączeniami międzynarodowymi, zwłaszcza między Polską a Niemcami, Holandią i Wielką Brytanią. Pokrywają się one z miejscami, do których najchętniej wyjeżdżamy do pracy sezonowej - komentował dla "SuperBiznesu" Petr Susen, ekspert wyszukiwarki połączeń Busradar.

"SuperBiznes" przytacza również raport Work Force Polska, z którego wynika, że 45 proc. osób zatrudnionych do pracy sezonowej straciło swoje zatrudnienie z powodu pandemii.

Z kolei jak wynika z ankiety portalu OLX Polacy nie szukają już pracy sezonowej w UK! Chętnie dorobimy w okresie wakacyjnym, ale niechętnie wyjeżdżamy. 28% osób deklarowało, że może dojeżdżać do pracy oddalonej o 5 km, ale pokonywać dystans 100 km jest gotowych tylko 9.5%.