Pozwól sobie na świąteczne Easter Egg. Czekolada nie ma wpływu na nadwagę

Każdego roku Święta Wielkanocne wypadają w różnych terminach. Czasem bywa tak, że między jednym rokiem a drugim jest to różnica niemal miesiąca. W tym roku z kolei niedziela wielkanocna przypada na 21...

Pacjenci przychodzą do lekarza z wieloma ugruntowanymi poglądami na leczenie: od najbardziej absurdalnych do trochę umocowane w rzeczywistości. Postanowiliśmy rozprawić się z tymi najczęściej słyszanymi...

Choroba genetyczna zwana Zespołem Tymoteusza występująca bardzo rzadko i w swoich objawach podobna do zaburzeń autystycznych stanie się niebawem uleczalna.

Felieton: Wielkanoc, czyli radość po polsku

Że Polska jest krajem ludzi wierzących to (ponoć) fakt oczywisty, zaś że Wielkanoc to najbardziej radosny moment w całym religijnym kalendarzu to też pewnik. Sprawdźmy więc, Drogi Czytelniku, jak owa radość...