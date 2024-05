Styl życia PORADNIK: Jak oglądać polskiego Netflixa w UK?

Czy Polacy przebywający w UK mogą oglądać “polskiego” Netflixa? Czy jest to w ogóle legalne? Czym różni się polska wersja Netflixa od innych wersji najpopularniejszej platformy streamingowej na świecie?

Najpopularniejszy serwis do oglądania filmów i seriali online na świecie w Polsce zadebiutował 20 września 2016. W chwili obecnej Netflix dostępny jest niemal na całym świecie. Piszemy “niemal”, bo w skali globalnej mamy do czynienia z kilkoma wyjątkami – z serwis nie jest dostępny w Chinach, na Krymie, w Korei Północnej i Syrii. Jest to spowodowane ograniczeniami nałożonymi na amerykańskie firmy przez obecny rząd USA.

Trzeba zaznaczyć, że “krajowe” wersje Netlixa różnią się między sobą. Nie jest tak, że najpopularniejszy serwis streamingowy oferuje to samo bez względu na to czy korzystamy z niego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Londynie, Berlinie, Tokio albo Baku. Baza seriali i filmów oferowana przez Netflix różni się w zależności od kraju i różni się diametralnie. Oczywistym jest, że najlepszą ofertą mogą pochwalić się użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, na bogato jest również w takich krajach, jak Wielka Brytania, Australia, Kanada, Indie i Japonia. Rzecz jasna takie zróżnicowanie regionalne tyczy się również cen. Zobaczcie sami:

Wielka Brytania:

£5.99 – pakiet Basic

£8.99 – pakiet Standard

£11.99 – pakiet Premium

Polska:

34 zł – pakiet Premium

43 zł – pakiet Standard

52 zł – pakiet Premium

Dodajmy, że w skali całego świata polskie ceny uchodzą za relatywnie wysokie.

Oferta w Polsce jest może nieco uboższa, ale za to skrojona pod “naszego” kino- czy serialomaniaka. Z tego powodu wielu Polaków chciałoby mieć do niej dostęp przebywając poza granicami Polski, na przykład w UK. Zasadniczo jednak jest z tym pewien problem…

Jak oglądać “polskiego” Netflixa za granicą?

Przebywając poza Polską nie możemy oglądać “polskiego” Netflixa. Ze względu na różne umowy z producentami, regionalnie różnice w ustaleniach kontraktowych i licencje, oferta jest zróżnicowana geograficznie. Słowem – w danym kraju można oglądać “lokalnego” Netflixa. Próżno szukać wielu polskich seriali czy filmów na “brytyjskim” Netflixie. Poza tym może pojawić się również problem z “naszymi” wersjami językowymi.

Co można zrobić? Odpowiedź jest prosta – “przekonać” Netflixa, że będąc w UK tak naprawdę jesteśmy w Polsce. Jak? Tłumacząc w prostym języku – zmieniając numer IP swojego komputera za pomocą programu oferującego usługę VPN. Jak to działa? Otóż nasze połączenie internetowe przechodzi przez specjalny serwer umiejscowiony w Polsce zyskując “polski” adres IP. Dzięki temu Netflix weryfikując nasze dane “uznaje”, że przebywamy w Polsce i otrzymujemy dostęp do “polskiej” wersji Netflixa.

Warto również zaznaczyć w tym miejscu, że korzystając z usługi VPN możemy zapewnić sobie dostep nie tylko do “polskiej wersji”, ale również do amerykańskiej biblioteki kontentu Netflixa, która jest łakomym kąskiem szczególnie teraz, z uwagi na coraz większe obostrzenia związane z rozwojem pandemii. Warto w tym miejscu dodać, że w amerykańskim Netflixie znajdziemy aż 5879 rożnych tytułów (4035 filmów i 1844 seriali). Wyjątkowy sukces jednego z dostawców usług VPN w Anglii, Surfshark, prawdopodobnie wynika właśnie z dostępu do amerykańskiej biblioteki Netflixa.

Czy takie postepowanie jest legalne? Zasadniczo korzystanie z usługi VPN nie jest nielegalne w Wielkiej Brytanii, jeśli jest używane zgodnie z wytycznymi prawnymi. Możesz posiadać subskrypcję VPN i korzystać z niej, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci. Jednak używanie VPN do ominięcia “ograniczeń geograficznych”, które uniemożliwiają oglądanie treści wideo poza określonymi krajami (a za takie może być uznane próbowanie odpalenia polskiego Netfixa) może być nielegalne. Zaznaczmy wyraźnie, że samo korzystanie z VPN jest jak najbardziej legalne i VPN nie jest narzędziem, które samo w sobie robi coś nielegalnego!

Co więcej, jeśli Netflix “zorientuje się”, że ktoś próbuje uzyskać dostęp do oferty przeznaczonej dla danego kraju z innego kraju, może po prostu ten dostęp odciąć. Podsumowując – takie działanie znajduje się w pewnego rodzaju “szarej strefie”.

Jak odblokować Polski Netflix przebywając w Wielkiej Brytanii? Oto nasza instrukcja krok po kroku

Jeśli ostatecznie zdecydujecie się na skorzystanie z usług VPN, aby uzyskać możliwość oglądania polskiego Netfliksa w UK w krótkim poradniku wyjaśniamy jak to zrobić.

założenia konta i wybranie oferty u danego dostawcy VPN – jednym z najlepszych wyborów jest Surfshark

pobranie odpowiedniej aplikacji z usługą VPN

instalacja, uruchomienie i zalogowanie się

wybranie lokalizacji – Polska

.. i gotowe – można odpalać Netflixa

Surfshark to nie tylko VPN, dzięki któremu otrzymamy dostęp do polskiego Netflixa będąc w UK, to również:

Surfshark Search : Prawdziwy tryb incognito do wyszukiwań, o których nie chcesz, aby ktokolwiek wiedział

Surfshark Alert : Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy Twoje adresy e-mail i hasła będą zagrożone atakami hakerów

Surfshark VPN : Ochroń swoją tożsamość online, zachowaj prywatność w każdym momencie i uzyskaj dostęp do treści z ograniczeniami geograficznymi

CleanWeb : Surfuj po czystym, cybernetycznym oceanie bez reklam, trackerów, złośliwego oprogramowania i prób phishingu

Trust DNS : Umożliwia bezpieczne odblokowanie ogólnej treści, blokuje reklamy, nie rejestruje danych

Fałszowanie GPS: Zmień nie tylko adres IP, lecz również fizyczną lokalizację GPS na telefonie Android, aby zwiększyć swoją prywatność

