Poradnik dla rodziców w UK: Dowiedz się, jak zapewnić swojemu dziecku niezbędne dokumenty i przywileje

Pokolenie dzisiejszych dzieci nie wie zazwyczaj, co to znaczy beztrosko biegać po podwórku, malować kredą po chodniku lub godzinami skakać przed domem na skakance. Młoda mama z Bristolu postanowiła przywrócić...

Do poważnego incydentu doszło wczoraj wieczorem w Radley's Park w Birmingham. 36-letni mężczyzna uderzył 3-miesięczne dziecko w oko piłką golfową, a przed ucieczką z miejsca zdarzenia powstrzymał go tłum...

Jednym z najważniejszych pytań związanych z Brexitem jest niewątpliwie to, kiedy przestanie obowiązywać prawo do swobodnego przepływu osób, jeśli nie dojdzie do umowy wyjścia między Unią Europejską i Wielką...

Burmistrz Londynu zaapelował do rządu o obniżenie progu zarobkowego dla imigrantów po Brexicie z 30 000 do 21 000 funtów

Sadiq Khan zaapelował o to, by rząd obniżył próg zarobkowy dla imigrantów po Brexicie z 30 000 do 21 000 funtów i dodał, że - jeśli pozostanie on na ustalonym poziomie - „utrudni rekrutację” pracowników...