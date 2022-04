Polska marka odzieżowa podbija brytyjski rynek. Noszą ją całe rodziny, a także fani sportów walki

artykuł dostarczony przez klienta

Poprzedni rok kalendarzowy skutecznie ograniczał możliwości rozwoju wielu firmom na całym świecie, lockdown czy wprowadzanie obostrzeń sprawiało, że rozwijanie biznesu stawało się nad wyraz trudne.

Pomysł oficjalnego wejścia na rynek w UK polskiej marki Octagon narodził się jeszcze przed całym zamieszaniem z covidem, jednak ostateczne otwarcie sklepu stacjonarnego oraz online trafiło na pierwszy lockdown. Skutecznie mogło to podciąć skrzydła wielu ludziom, jednak oferta, która została zaprezentowana, jak się okazuje skutecznie się obroniła i aktualnie jest to największy sklep z polską odzieżą w Wielkiej Brytanii.

Polska marka odzieżowa Octagon

Octagon to polska marka odzieżowa powstała w 2010 r. w Zawierciu. Firma specjalizuje się m.in. w produkcji odzieży oraz akcesoriów do sportów walki, odzieży ulicznej oraz sportowej. Ma dziesiątki sklepów w Polsce oraz całej Europie.

Patryk Fabiszewski, manager sklepu OCTAGON UK wyjaśnił nam, iż firmę wyróżnia jakość wykonanych produktów, odzież jest wykonana z najlepszej jakości bawełny, co za tym idzie, jest długotrwała a wytrzymałe nadruki są często wykonywane metodą 3D.

- U nas ubierają się całe rodziny, jeśli ktoś tylko ceni jakość, zdecydowanie znajdzie coś dla siebie, a dobrym przykładem jest zwykła codzienność, gdzie wiesz, z jakim trudem zmagałeś się w ostatnim czasie, a mimo to widzisz tysiące ludzi, którzy docenili odzież – dodał Patryk.

Jak można wyczytać m.in. z facebookowego profilu Octagon UK, potrzeba otwarcia sklepu na Wyspach była oczywista. Ludzie mają problem z zamawianiem produktów z Polski, koszt jest znacznie wyższy, a i czas oczekiwania wydłużony. Jak podkreślił Patryk – „ludzie cenią sobie zamawianie produktów z dostawą już w 24h, a szybka wymiana w razie błędnego rozmiaru jest niemożliwa przy zamówieniach z Polski. Mając sklep na miejscu, w UK, nie ma z tym już problemu”.

Przeglądając sklep online można zauważyć ogromny wybór wzorów np. koszulek męskich czy damskich, jedno jest pewne, każdy znajdzie coś dla siebie. W ofercie wyróżniamy wzory tematyczne jak i skierowane do sportowców, fighterów czy kibiców. Ale spora część wzorów jest skierowana również dla osób ceniących minimalistyczne logo, zdecydowanie na plus. A łącznie wzorów i kolorów jest w ofercie bagatela ponad 250. Jednak OCTAGON coraz częściej doceniają rodowici mieszkańcy Wysp.

Jaki jest sposób na przekonanie takiego klienta do oferty? Patryk szybko to wyjaśnił:

- Proponuje zakupić jeden produkt i samemu się przekonać o jakości, znaczna część takich klientów jest już naszymi stałymi. Wielką popularnością wśród np. Anglików cieszą się tzw. fullprinty, na t-shirtach czy np. na spodenkach muay-thai. Ale firma OCTAGON szerszej społeczności pokazała się z dodatkowej strony. Na Netflix UK w ostatnich dniach ukazał się film FURIOZA, który Octagon wsparł technicznie i takim oto sposobem znaleźć tam można wiele scen z produktami firmy.

W filmie Furioza można znaleźć wiele scen z produktami firmy Octagon

Film stał się hitem na całym świecie, a firma Octagon zyskała wielu nowych klientów. Obsada filmu to m.in. Mateusz Damięcki, Weronika Książkiewicz, Mateusz Banasiuk czy Szymon Bobrowski.



Octagon, wracając do korzeni firmy, jak sama nazwa wskazuje, kojarzy się ze sportami walki, a dokładniej MMA. I tak też jest przez cały okres funkcjonowania działalności. Organizowane przez federacje OCTAGON NO MERCY są cykliczne gale, a w najbliższych tygodniach odbędzie się już 11. edycja tej imprezy, a z otrzymanych informacji od managera sklepu, Patryka Fabiszewskiego, wynika iż na Wyspach też są plany stworzenia wydarzenia, choćby dla stałych klientów naszej firmy, im się to należy szczególnie.

Firma na Wyspach ma siedzibę w CREWE, 251 Edleston rd, CW2 7EA, tam też znajduje się sklep stacjonarny, a całą Wielką Brytanię obsługuje poprzez sklep online www.octagonshop.co.uk

W planach jest otwarcie kilku placówek, chętni do prowadzenia takich miejsc mogą się zgłaszać bezpośrednio do właścicieli na Wyspach.

Co jest wyjątkowe w obecnych czasach - firma zajmuje się produkcją odzieży od zera, czyli stworzeniem własnych nadruków na odzieży sportowej oraz bawełnianej. Dlatego też przywiązuje szczególną wagę do kontroli jakości na każdym etapie produkcji.

Jeśli zatem cenisz sobie przyjemne w dotyku, schludne w wyglądzie i trwałe w użytkowaniu ubrania z bawełny dla każdego członka swojej rodziny bez wyjątku, nie mogłeś lepiej trafić.

Jeśli jesteś sportowcem, dla którego pasją są sporty walki, w Octagon Shop niewątpliwie znajdziesz coś dla siebie, czego nie powstydziłby się żaden profesjonalista.

Zapraszamy na firmowego Facebooka: facebook.com/Octagonshop.co.uk