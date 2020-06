Polaku w UK! Pomóż brytyjskiej policji w identyfikacji swojego rodaka

Fot: Lincolnshire Police

Lincolnshire Police za pośrednictwem redakcji "Polish Express" zwraca się z apelem o pomoc do wszystkich Polaków przebywających na Wyspach. Chodzi o pomoc w identyfikacji zmarłego mężczyzny, który mógłby być Polakiem.

20 marca 2020 roku przy Sibsey Road w Bostonie znaleziono zwłoki mężczyzny. Dokonali tego funkcjonariusze lokalnej policji. W toku czynności służbowych ustalono, że jego śmierci nie towarzyszyły żadne podejrzane okoliczności. Według wstępnych ustaleń Lincolnshire Police ciało należało do niejakiego Mariusza Krawczyka, ale służby nie mają co do tego pewności. Właśnie dlatego zwracają się o pomoc w tej sprawie do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje.

"Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone dochodzenie w celu identyfikacji zmarłego mężczyzny oraz kontaktu z jego rodziną. Jest to mężczyzna w wieku około 30 lat z charakterystycznym tatuażem na górnej częście lewego ramienia. Jest to duży tatuaż przedstawiający dłoń, która trzyma czaszkę" - komentowała sierżant Rebecca Jones z Lincolnshire Police.

Jeśli posiadacie jakiekolwiek informacje, które mogą być przydatne w identyfikacji tej osoby, to skontaktujcie się z policją.

Jak to zrobić?

Wystarczy zadzwonić pod numer 101, podając jednocześnie numer referencyjny tej sprawy: 299 of 20/03/2020. Można również wysłać e-mail pod adres: [email protected], również podając numer referencyjny w temacie korespondencji lub zadzwonić anonimowo na linię Crimestoppers (0800 555111).