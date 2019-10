Polak prowadzi własny salon fryzjerski w Edynburgu. Opowiada o tym, jak spełnia swoje marzenie

Polak, którego pasją jest fryzjerstwo, postanowił założyć własny salon w Edynburgu i " zacząć wszystko od nowa - tylko po angielsku" . O swojej decyzji, fascynacji Edynburgiem oraz o życiu w Szkocji postanowił opowiedzieć naszym czytelnikom. "Jeśli ktoś szuka możliwości rozwoju, powinien otaczać się odpowiednimi ludźmi" - mówi Łukasz.

Polish Express: Prowadzisz własny salon fryzjerski w Edynburgu. Dlaczego wybrałeś akurat Szkocję?

Łukasz Stadnicki: Nie była to łatwa decyzja, przyjechałem odwiedzić siostrę. Miesiąc później żyłem już w Edynburgu, który zafascynował mnie do tego stopnia, że postanowiłem przeprowadzić się i zacząć wszystko od nowa - tylko po angielsku. Mój salon docelowo miał znajdować się w stolicy Polski. Cała przeprowadzka opóźniła otwarcie o 2 lata. Pomimo tego, że na każdej ulicy znajdziemy sporo salonów - uważam, że brakowało tu takiego miejsca.

Od jak dawna zajmujesz się fryzjerstwem?

Od grudnia 2008 roku, kiedy po skończonym kursie wyjechałem z Wrocławia do Warszawy, aby szkolić się u najlepszych. Był to dla mnie ciężki czas, wszyscy znajomi i rodzina zostali na Dolnym Śląsku. Z upływem czasu uważam, że było warto. Trzeba spełniać marzenia!

Na swojej stronie internetowej home4myhair.com piszesz, że zawsze intrygowała cię moda. Możesz powiedzieć, że stawiasz na oryginalność w tym, co robisz?

Tak to prawda, uważam ze poprzez ubiór i styl wyrażamy siebie. W życiu ważne jest to, by zarażać dobrą energią, a do tego świetne samopoczucie jest niezbędne. Każdy z nas jest oryginalny i potrzebuje indywidualnego podejścia.

Czego uczysz się od swoich klientów?

Mam to szczęście, że w zawodzie, w jakim pracuję - moimi klientami nie są ludzie z jednej branży. Pozwala mi to rozwijać się w wielu dziedzinach jednocześnie. W dużym stopniu są to umiejętności interpersonalne. Dzięki temu łatwiej zrozumieć oczekiwania większej grupy odbiorców, z którymi współpracuję.

Co jest według ciebie najważniejsze w pracy stylisty?



Najważniejsze jest zrozumienie potrzeb klienta, inwestycja w siebie. Aby trafnie to robić, należy ciągle podążać za modą.

Czy do twojego salonu trafiają znane postacie świata show-biznesu?



Home4myhair jest czynne dopiero od tygodnia, więc z odpowiedzią na to pytanie poczekajmy jeszcze trochę. Zanim przeprowadziłem się do Szkocji pracowałem w najlepszym salonie w Polsce, gdzie stałymi klientami są takie postacie jak: Pani Izabela Trojanowska, Iza Miko, Reni Jusis, Majka Jeżowska, Cleo i mógłbym tak wymieniać jeszcze długo. Mowa tu o salonie - U Fryzjerów, który mieści się w sercu Warszawy, a jego założycielem jest Tomasz Bożek, którego serdecznie pozdrawiam, oraz dziękuję za możliwość rozwoju. Życzę Mu dalszych sukcesów.

Twój salon fryzjerski w Edynburgu należy do jednych z najbardziej urokliwych miejsc. Na czym ci najbardziej zależało przy jego tworzeniu?

Dziękuję, jest mi bardzo miło. Klienci też są zachwyceni, czują się tu jak w domu i to było dla mnie głównym celem. Ciężko jest poznać potrzeby osoby, która jest spięta czy zestresowana. Bardzo cenię sobie styl Jungle in the City, - drewno, kwiaty oraz odpowiednia muzyka tworzą wspaniały klimat, pozwalają być bliżej natury, oraz dają możliwość relaksu.

Wśród twoich klientów znajduje się wielu Polaków?

Jest to grupa bardzo wymieszana, daje nam to możliwość pracy na różnych strukturach włosów. Klientami HOME4MYHAIR są klienci np. z Włoch, Hiszpanii, Grecji, Niemiec a nawet spoza Europy - Tajlandii czy Indii dzisiaj rano umówiła wizytę stała klientka, która przyleci specjalnie z Dubaju, aby zrobić u nas włosy, pozdrawiamy Cię Nili.

Co daje ci największą satysfakcję w pracy?



Uśmiech klienta po wykonanej usłudze i słowa, ' właśnie o to chodziło '

Według ciebie Wielka Brytania daje ludziom wiele możliwości?

Według mnie, jeśli ktoś szuka możliwości rozwoju powinien otaczać się odpowiednimi ludźmi. Z pewnością jest tutaj łatwiej znaleźć takie osoby - ponieważ ludzie na obczyźnie mają podobne cele.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy ci wielu sukcesów.