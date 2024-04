Życie w UK Pięć osób zginęło próbując dostać się do UK w dzień po przyjęciu Rwanda bill

Pięć osób starających się ubiegać się o azyl w UK zginęło podczas próby przedostania się przez kanał La Manche. Francuska straż przybrzeżna utrzymuje, że na niewielkiej łodzi próbującej dobić do brytyjskich brzegów znajdowało się ponad 100 osób. Do tej tragedii doszło tuż po tym, brytyjski parlament przyjął po wielu miesiącach sporów ustawę zezwalającą na deportację migrantów do Rwandy.

Jak oficjalnie zostało to potwierdzone przez francuską straż przybrzeżną, w dniu dzisiejszym, we wtorek 23 kwietnia 2024 roku, około 5 rano, doszło do nieudanej próby przepłynięcia kanału La Manche. Na niewielkiej łodzi miało znajdować się ponad 100 osób. Rzecznik francuskiej policji przekazał agencji Reutera, że podczas tej próby zginęło pięć osób, w tym jedna kobieta oraz trzech mężczyzn. Jak uzupełniają dziennikarze BBC, wśród nich było także dziecko, czteroletnia dziewczynka.

Jak czytamy w oficjalnej relacji ze strony francuskiej, łódź wypłynęła z niemieckiej plaży. „Po początkowym utknięciu na mieliźnie łódź ponownie wypłynęła w morze. Na przeciążonej łodzi najwyraźniej nastąpił ruch tłumu, w wyniku którego zginęło kilka osób” – jak cytujemy za serwisem informacyjnym BBC, oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Czy władze UK zapobiegną takim tragediom i ochronią granice?

„Te tragedie muszą się skończyć. Nie zaakceptuję status quo, który kosztuje tak wiele istnień ludzkich. Ten rząd robi wszystko, co w naszej mocy, aby położyć kres temu procederowi, zatrzymać łodzie i ostatecznie złamać model biznesowy gangów przemycających ludzi” – w taki sposób w mediach społecznościowych tę sprawę komentował brytyjski minister spraw wewnętrznych, James Cleverly.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło dosłownie kilkanaście godzin po tym, jak w brytyjskim parlamencie przyjęto projekt ustawy Rwanda bill. Jedna z najważniejszych politycznych inicjatyw rządu Rishiego Sunaka ma umożliwić deportację osób ubiegających się o azyl w UK, które przybywają do Wielkiej Brytanii na małych łódkach. Prace nad tą ustawą były poprzedzone miesiąca sporów oraz niemożnością wdrożenia jej zapisów w ramach obowiązującego w UK porządku prawnego.

Czy ustawa Rwanda bill okaże się skuteczna?

Czy nowe przepisy, o ile ostatecznie wejdą w życie, skutecznie ochronią brytyjskie granice i rozwiążą kwestię imigracyjnego kryzysu? Matthew Rycroft, najwyższy rangą urzędnik w Home Office, który nadzorował prawodawstwo związane z projektem ustawy od dwóch lat, zwrócił uwagę parlamentarzystom, że nie ma dowodów wskazujących na to, że będzie on odstraszał potencjalnych imigrantów przed przybywanie do UK. Zaznaczał, że nie jest również przekonany co do jego opłacalności.

Według National Audit Office odesłanie pierwszych 300 deportowanych kosztować będzie 1,8 mln funtów. W 2024 roku na Wyspy dostało się ponad 6000 migrantów i uchodźców. To o około jedną czwartą więcej w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym.