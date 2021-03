Para z dzieckiem rozbiła namiot przy krawędzi klifu w North Yorkshire na wysokości ponad 85 metrów

Przypadkowa osoba podniosła alarm, gdy przy krawędzi klifu na wysokości ponad 85 metrów zauważyła namiot. W sprawie interweniowała straż przybrzeżna i policja, która rozmawiała z parą, która nie tylko wpadła na pomysł rozbicia namiotu w tak niebezpiecznym miejscu, ale postanowiła zatrzymać się tam wraz z dzieckiem.

Para wraz z dzieckiem rozbiła namiot w miejscu znanym z osuwisk wzdłuż Cleveland Way w North Yorkshire. W sprawie interweniowała zarówno straż przybrzeżna jak i policja, gdyż para złamała także zasady związane z lockdownem.

Rozbili namiot na krawędzi klifu

W sobotę po godzinie 13:00 przypadkowa osoba zauważyła namiot niebezpiecznie blisko krawędzi klifu na wysokości ponad 85 metrów. Niezwłocznie poinformowała o tym odpowiednie służby. Na miejsce zostali wysłani pracownicy straży przybrzeżnej z Staithes oraz Whitby, aby poinformować parę, w jak niebezpiecznym miejscu się znajduje.

Nie obeszło się także bez interwencji policji, gdyż para złamała także regulacje dotyczące lockdownu, a konkretnie zakaz podróżowania w celach rekreacyjnych. Rzecznik Staithes Coastguard powiedział:

- Oficerowie staży przybrzeżnej dali parze rady dotyczące bezpieczeństwa ze względu na niebezpieczną lokalizację ich namiotu, zwłaszcza w miejscu ostatnich osuwisk. Apelujemy też do osób spacerujących wzdłuż Cleveland Way, aby pozostali na wytyczonych ścieżkach.

Nie wiedzieli o zagrożeniu

Pracownicy straży przybrzeżnej powiedzieli, że rodzina, która zdecydowała się rozbić namiot niedaleko krawędzi klifu, „wydawała się w ogóle nie zdawać sprawy z zagrożenia”. Nie wiadomo, czy po interwencji policji w sprawie złamania zasad lockdownu para z dzieckiem została ukarana mandatem.

Adam Turner z HM Coastguard powiedział:

- Ta rodzina znalazła się w ekstremalnie niebezpiecznym miejscu i nie miała pojęcia o niebezpieczeństwie. Krawędzie klifów są naprawdę niestabilnym miejscem i łatwo mogą się zapaść, jak pokazały to niedawne osuwiska. Jeśli mieszkacie niedaleko klifów i chcecie poćwiczyć w pobliżu, zróbcie to zgodnie z zasadami dotyczącymi lockdownu i nie zbliżajcie się do krawędzi klifów.”