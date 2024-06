Życie w UK Pająki – gatunki i jak się ich pozbyć z domu?

W Polsce, w Wielkiej Brytanii i wielu krajach Europy występuje wiele podobnych pająków. Choć na szczęście nie ma u nas ogromnych pająków, takich jak choćby tarantula, nasze mniejsze pajęczaki też budzą grozę. Jak pozbyć się ich z domu?

Pająki to często spotykani mieszkańcy naszych domów. Choć niekiedy budzą strach i odrazę, pełnią one ważną rolę w ekosystemie, zwalczając szkodniki takie jak muchy, komary i ćmy. Jeśli jednak pająków w Twoim domu jest zbyt wiele, a ich obecność sprawia Ci dyskomfort, możesz podjąć kroki, aby je zwalczyć i zapobiec ich ponownemu pojawieniu się.

W tym artykule przedstawimy kompleksowy poradnik na temat usuwania pająków z domu i zapobiegania ich powrotowi.

Usuń pajęczyny

Zanim zaczniesz zwalczać pająki, usuń ich pajęczyny. Możesz to zrobić za pomocą miotły lub odkurzacza. Pamiętaj o dokładnym sprzątaniu zakamarków, w których lubią chować się pająki. Najlepiej jest odsunąć meble od ścian i zajrzeć pod wszystkie szafy.

Jak się pozbyć pająków?

Istnieje wiele metod zwalczania pająków, z których możesz wybrać te, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i preferencjom:

Metody naturalne, które odstraszą pająki:

Olejek z mięty pieprzowej: Pająki nie lubią zapachu olejku z mięty pieprzowej. Możesz nasączyć nim waciki i umieścić je w miejscach, w których najczęściej widzisz pająki.

Pająki nie lubią zapachu olejku z mięty pieprzowej. Możesz nasączyć nim waciki i umieścić je w miejscach, w których najczęściej widzisz pająki. Ocet: Wymieszaj ocet z wodą w równych proporcjach i spryskaj nim miejsca, w których przebywają pająki.

Wymieszaj ocet z wodą w równych proporcjach i spryskaj nim miejsca, w których przebywają pająki. Kasztańce i żołędzie: Umieść kasztany lub żołędzie w kątach i zakamarkach domu. Pająki mają je za naturalny repelent.

Umieść kasztany lub żołędzie w kątach i zakamarkach domu. Pająki mają je za naturalny repelent. Ziemniaki: Pokrój ziemniaki na plasterki i umieść je w miejscach, w których widzisz pająki. Pająki mają je za jedzenie i mogą w nich utknąć.

Metody chemiczne:

Pułapki na pająki: W sklepach dostępne są różne rodzaje pułapek na pająki, np. lepy na muchy, pułapki klejące czy pułapki żywołowne.

W sklepach dostępne są różne rodzaje pułapek na pająki, np. lepy na muchy, pułapki klejące czy pułapki żywołowne. Trucizny: W ostateczności możesz użyć insektycydów przeznaczonych do zwalczania pająków. Należy jednak stosować je ostrożnie i zgodnie z instrukcją, dbając o bezpieczeństwo swoje i innych osób.

Pamiętaj, że przed użyciem jakichkolwiek środków chemicznych należy przeczytać etykietę i postępować zgodnie z instrukcją.

Zapobieganie pojawieniu się pająków

Aby zapobiec ponownemu pojawieniu się pająków w Twoim domu, możesz podjąć następujące kroki:

Regularnie sprzątaj: Usuwaj pajęczyny i kurz z zakamarków, w których lubią chować się pająki.

Usuwaj pajęczyny i kurz z zakamarków, w których lubią chować się pająki. Uszczelnij okna i drzwi: Pająki mogą dostać się do domu przez małe szpary i otwory. Uszczelnij je silikonem, a w oknach zamontuj moskitiery.

Pająki mogą dostać się do domu przez małe szpary i otwory. Uszczelnij je silikonem, a w oknach zamontuj moskitiery. Pozbądź się innych owadów: Pająki żywią się innymi owadami, więc należy je także eliminować.

Pająki żywią się innymi owadami, więc należy je także eliminować. Zapobiegaj przeciekom wody: Wiele pająków lubi wilgoć i mieszka w łazienkach np. pod wanną.

Jakie pająki mieszkają w naszych domach?

Pająki krzyżakowate

Pająki krzyżakowate (ang. Orb-weaving spider) to jedne z mniejszych pająków, jakie możemy spotkać na Wyspach Brytyjskich. Osiągają one długość max. 15 mm, mają blady tułów, ze srebrnoszarymi oznaczeniami. Krzyżakowate często goszczą w naszych domach, ale są zupełnie nieszkodliwe.

Pająki z rodziny osnuwikowatych

Pająki z rodziny osnuwikowatych (ang. Money spiders) są bardzo małe, a w kulturze anglosaskiej ich obecność w domu łączy się powszechnie z finansowym dobrobytem. Pająki te są tak małe, że nie są w stanie nawet ukąsić ludzi, dlatego są dla nich zupełnie nieszkodliwe. W domach tkają sieci w kształcie hamaków.

Pająki Nasosznikowate

Pająki Nasosznikowate (ang. Daddy long-legs) znane są z tego, że mają niewielki tuł ów i długie odnóża. Ze strony tych popularnych pająków zdarzają się ukąszenia, ale są one nieszkodliwe, wręcz dla człowieka niezauważalne.

Kątnik domowy większy

Kątnik domowy większy (ang. Giant house spider) to gatunek, którego osoby cierpiące na arachnofobię nie chciałyby spotkać w swoim mieszkaniu. Pająki te są stosunkowo duże (ich odnóża osiągają długość od 35 do 100 mm), a dodatkowo są one mocno owłosione. Kątnika domowego trudno jest złapać, ponieważ szybko się przemieszcza, i choć nie jest on generalnie agresywny, to jak już ukąsi, to boleśnie.

Pająki z rodzaju Tegenaria

Pająki z rodzaju Tegenaria (ang. Cardinal spider) mogą osiągnąć nawet 14 cm długości i posiadają charakterystyczne obrączkowanie na odnóżach. Są aktywne głównie nocą i choć ich rozmiary mogą przerażać, to są one raczej nieagresywne.

Pająki z rodzaju Steatoda grossa

Pająki z rodzaju Steatoda grossa (ang. Cupboard spider) są blisko spokrewnione z fałszywą wdową i mają zazwyczaj czerwono-brązowe ubarwienie. Pająki te powodują dotkliwe ukąszenia, ale też rzadko są one niebezpieczne dla ludzi.

Kątnik domowy częsty pająk w naszych domach

Kątnik zasługuje na więcej uwagi, bowiem jest to powszechny pająk występujący w domach na terenie całej Polski i jeden z bardziej przerażających. Kątnik domowy (Tegenaria domestica) jest to pająk, którego ciało bez odnóży osiąga długość 1-1,5 cm, ale wraz z odnóżami dochodzi do 10cm. Charakteryzuje się brązowym ubarwieniem z ciemniejszymi pasami na odwłoku oraz długimi, owłosionymi odnóżami.

Kątniki domowe preferują ciemne i wilgotne zakamarki, dlatego często można je spotkać w piwnicach, strychach, garażach, a nawet za meblami. Budują charakterystyczne sieci w kształcie lejka, w których czają się na ofiary, głównie drobne owady.

Choć kątniki domowe posiadają jad, nie jest on groźny dla ludzi. Ugryzienie może co prawda powodować ból, zaczerwienienie i swędzenie, ale nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowia. Zdarza się ono jednak niezwykle rzadko, ponieważ kątniki te są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi.

Kątniki domowe pełnią pożyteczną rolę w ekosystemie domowym, zwalczając populacje szkodliwych owadów. Należy więc raczej tolerować ich obecność, a w przypadku niechęci do bliskich spotkań, delikatnie usunąć je z domu i wypuścić na zewnątrz.

Oto kilka dodatkowych informacji o kątnikach domowych: