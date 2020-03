Od kwietnia rachunki za korzystanie z komórki wzrosną dla 140 tysięcy użytkowników sieci Virgin Mobile

Koszty abonamentu na korzystanie z usług mobilnych w sieci Virgin Mobile wzrosną o nawet 80 funtów w skali roku. Zmiany dotkną około 140 tysięcy klientów. Dostawca likwiduje dotychczasowe taryfy, a klienci którzy do tej pory z nich korzystali zapłacą więcej w ramach innej oferty.

Jak czytamy na łamach portalu "The Sun" Virgin Media - firma stojąca za siecią Virgin Mobile - zmienia warunki umowy około 140 tysiącom swoich klientów w związku z likwidacją niektórych taryf w ich ofercie, w tym niektórych abonamentów "SIM-only". Zostaną oni "przeniesieni" na inne typy umów, które nadal będą dostępne. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to podwyżki!

Zaznaczmy, że rzeczone podwyżki nie dotkną wszystkich z 3.1 miliona klientów sieci Virgin Mobile. Brytyjski dostawca usług mobilnych zaznacza, że w przypadku "zdecydowanej większości" klientów wzrost cen będzie miał wymiar do 7 funtów w skali miesiąca. W tej sprawie sieć do swoich klientów wysłała e-maile z odpowiednimi informacjami i projektowanymi kosztami nowego abonamentu. Jak jednak niektórzy z nich wyliczyli rocznie, za te same usługi, zapłacą dodatkowe 80 funtów więcej!

Trudno się więc dziwić, że w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się głosy oburzenia. Uzytkownik ukrywający się pod nickiem @astro_techy pokazując grafikę z otrzymanego od Virgin maila punktuje, że jego rachunek wzrośnie o... 700%! Do tej pory płacił zaledwie 1.05 funta, a teraz do tej kwoty dodane zostanie 8 dodatkowych funtów. "Dajcie mi się zastanowić przez jedną milisekundę zanim anuluję umowę" - napisał zgryźliwie.

Email from @virginmedia: "..we’re updating your mobile plan...This will include 2GB data, Unlimited minutes and Unlimited texts for £8.00 a month." So that's nearly a 700% price hike. Let me think about that for all of 1 millisecond before I cancel the contract pic.twitter.com/va0Icq0r1U — astro_techy (@astro_techy) February 18, 2020

Virgin Media nie potwierdziło dokładnie, które taryfy zostaną zlikwidowane, ale klienci, których dotkną zmiany zostali o nich powiadomieni. Dostawca automatycznie przełączy usługi w ramach nowej oferty chyba, że klient sam wybierze inną usługę. Rzecz jasna klienci mogą odstąpić od umowy - mają na to czas do 31 marca. Można to zrobić dzwoniąc pod numer 789 z telefonu komórkowego lub 0345 6000 789 z dowolnego innego telefonu.