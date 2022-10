Mieszkańcy Hackney w Londynie osłupieli - w centrum dzielnicy stanęło właśnie świąteczne drzewko. Jak tłumaczy to lokalny council?

Fot. Getty

Bożonarodzeniowe drzewko w centrum miasta z początkiem października? Cóż, zdaje się, że nawet dla największych entuzjastów Bożego Narodzenia to trochę zbyt wcześnie... Jednak w centrum Hackney w Londynie stanęła właśnie świąteczna choinka.

Mieszkańcy Hackney osłupieli, gdy z początkiem października zobaczyli w centrum swojego miasta wielkie świąteczne drzewko. Nawet dla miłośników Świąt Bożego Narodzenia 30-metrowa, w pełni ozdobiona światełkami i bańkami choinka postawiona w centrum miasta jeszcze przed pierwszą, szkolną przerwą semestralną, to lekka przesada. Co ciekawe, mieszkańcy tej wschodniej dzielnicy Londynu z miejsca pomyśleli, że za pomysłem tak wczesnego udekorowania miasta wyszli nadgorliwi urzędnicy councilu. W mediach społecznościowych pojawiły się pytania: „Szybkie pytanie… czy 3 miesiące to nie za wcześnie na postawienie choinki w centrum Hackney? Chyba tak! Czemu??” i „Dlaczego w Hackney pojawiła się choinka i stragany… [już] we wrześniu?!!?”.

@hackneycouncil@PhilipGlanville Quick question…is 3 months too early for putting up a Christmas tree in hackney central? I think so! Why?? pic.twitter.com/CgFiq6Nu8k — Nowabarca (@NoraDubois3) September 29, 2022

