Crime Mężczyzna pracował dla Sainsbury’s 20 lat. Został dyscyplinarnie zwolniony za chwilę nieuwagi

Niamke Doffou pracował dla sieci Sainsbury’s blisko 20 lat. Został jednak dyscyplinarnie zwolniony po tym, jak kamery CCTV uchwyciły, że nie zapłacił za kilka toreb na zakupy wielokrotnego użytku.

Pracownik Sainsbury’s był zmęczony?

Niamke Doffou rozpoczął pracę w sklepie Romford Sainsbury’s Superstore we Wschodnim Londynie w czerwcu 2003 r. Przez 20 lat nikt nie miał do niego zastrzeżeń, ale w święto bankowe w sierpniu 2022 r. mężczyzna został przyłapany na tym, że po zakończonej zmianie wpakował zakupy do kilku toreb wielokrotnego użytku, za które nie zapłacił. Torby kosztowały między o 30 a 65 pensów. A Doffou wyraźnie zaznaczył w kasie samoobsługowej, że chce użyć takich właśnie toreb. Tutaj doprecyzujmy jednak, że za całość zakupów pracownik Sainsbury’s zapłacił. A kwota na rachunku opiewała na 30 funtów.

Przeczytaj też:

Urzędnik Home Office aresztowany za „sprzedaż” prawa do pobytu w UK azyl

We wrześniu 2022 r. Niamke Doffou został wezwany przez szefostwo Sainsbury’s na spotkanie, by wytłumaczył się ze swojego zachowania uchwyconego przez kamery CCTV. Mężczyzna przyznał, że był bardzo zmęczony i zwyczajnie nie do końca świadomy tego, co zrobił. Niestety tłumaczenia te nie wystarczyły i Doffou został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Sieć Sainsbury’s poinformowała go, że utraciła do niego zaufanie. A także że nie może postąpić w jego sprawie inaczej z uwagi na prowadzoną politykę „zera tolerancji” dla kradzieży.

Sprawa trafiła do sądu pracy

Niamke Doffou nie mógł pogodzić się z decyzją Sainsbury’s. Mężczyzna cały czas stał bowiem na stanowisku, że jego zachowanie wywołane było zmęczeniem i poczuciem dezorientacji po nocnej zmianie. Sprawa trafiła zatem do sądu pracy we Wschodnim Londynie. I tu niestety Doffou także nie zdołał się wybronić. Sędzia Eleena Misra stwierdziła, że „po rozważeniu wszystkich dostępnych jej dowodów doszła do wniosku, że skarga z tytułu niesłusznego zwolnienia jest bezzasadna”. A to oznacza, że musiała ją oddalić.

Przeczytaj też:

Młoda mama dostała w szpitalu nie swoje dziecko Breaking News

I uzasadniła: – Nagrania z kamer CCTV i pokwitowanie wyraźnie pokazały, że [pan Doffou] zabrał torby wielokrotnego użytku, nie płacąc za nie. [Sainsbury’s] przeprowadziło racjonalne i proporcjonalne dochodzenie w sprawie zarzucanego czynu. [Pan Doffou] miał pełną możliwość udzielenia odpowiedzi. Wyjaśnień [pana Doffou] nie uznano jednak za wyjaśnienia wiarygodne. I [Sainsbury’s] miał prawo na podstawie materiału dowodowego stwierdzić, że dopuścił się on niewłaściwego postępowania. Pomimo niskiej wartości zabranych toreb. Kiedy [Sainsbury’s] doszło do wniosku, że [pan Doffou] postąpił nieuczciwie i dopuścił się kradzieży, to bardzo trudno argumentować, że decyzja o zwolnieniu wykraczała poza rozsądny zakres reakcji. Uważam, że reakcja była adekwatna.

Więcej o zwolnieniu z pracy w UK przeczytasz TUTAJ.