Kwarantanna w UK dla przyjezdnych zza granicy zostanie skrócona tuż po drugim lockdownie? Minister zapewnia o „dużych postępach”

Fot. Getty

Brytyjski minister transportu zapewnił dziś, że rząd poczynił „bardzo duże postępy” w celu zmniejszenia potrzeby stosowania 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających na Wyspy zza granicy. Grant Shapps powiedział, że już niebawem kwarantanna w UK może zostać znacząco skrócona - jednak prawdopodobnie zapłacą za to podróżni.

W poniedziałek 9 listopada, podczas dorocznej konferencji Airport Operators Association, minister transportu Grant Shapps powiedział, że rząd robi „bardzo duże postępy” w kierunku dopracowania i wprowadzenia w życie nowego systemu testowania dla osób przyjeżdżających do UK zza granicy. Dzięki wdrożeniu proponowanych rozwiązań, kwarantanna w UK mogłaby zostać znacząco skrócona.

Kwarantanna w UK zostanie skrócona po drugim lockdownie?

„Robimy bardzo duże postępy w testowaniu programu, który ma zostać wdrożony, gdy wyjdziemy z obecnego lockdownu” - powiedział brytyjski minister transportu Grant Shapps na internetowej konferencji branży lotniczej. Wprowadzenie nowego systemu testowania dla podróżnych przyjeżdżających do UK zza granicy, miałoby być możliwe dzięki szybkim testom, dającym wynik w około godzinę. Tego rodzaju testy są aktualnie sprawdzane w Liverpoolu.

W przemówieniu podczas poniedziałkowej konferencji minister mówił między innymi: „[Rozwiązanie] będzie polegało na jednostkowych testach dla osób przylatujących do Wielkiej Brytanii, przeprowadzonych przez sektor prywatny w ramach kosztów pasażera, co pozwoli nam na znacznie skrócony okres samoizolacji. (…) Po lockdownie powinno to zachęcić więcej osób do rezerwacji lotów z większą pewnością, że istnieje opcja, która pozwoli im skrócić samoizolację (…). Wraz z ekspertami ds. zdrowia i z prywatnym sektorem testowania intensywnie współpracowaliśmy w kwestii praktycznych aspektów tego nowego systemu”.

Minister podkreślił, że nowe rozwiązania pozwolą odbudować zaufanie podróżujących do międzynarodowych przewoźników i wspomogą branżę transportową, która z powodu pandemii od miesięcy znajduje się w kryzysie. Grant Shapps zapewnił także, że przy opracowywaniu nowego rozwiązania Wielka Brytania współpracuje z innymi krajami, aby wypracować nowe międzynarodowe standardy.

Poniedziałkowe wystąpienie ministra transportu daje zatem nadzieję, że już po drugim lockdownie zasady kwarantanny w UK ulegną znacznej zmianie. Osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii będą mogły zapłacić za przeprowadzenie testu i w przypadku otrzymania wyniku negatywnego ich kwarantanna zakończy się wcześniej niż po 14 dniach. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji, w takich przypadkach - przy podróży z krajów nie znajdujących się na liście Travel Corridors - kwarantanna w UK może zostać skrócona do 7 dni.