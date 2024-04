Praca i finanse Kursy budowlane w UK – jak zdobyć kartę CSCS?

Firma szkoleniowa Wataha, działająca w Wielkiej Brytanii, specjalizuje się w kursach z zakresu prac budowlanych, które przygotowują do zdobycia kart CSCS, niezbędnych do pracy na budowach w tym kraju. Wataha oferuje szereg kursów szkoleniowych, które obejmują różne poziomy i specjalizacje w branży budowlanej.

Oferta Kursów Wataha

Głównym celem kursów oferowanych przez Watahę jest przygotowanie uczestników do zdobycia kart CSCS, które są wydawane przez Construction Industry Training Board (CITB) i stanowią standard w branży budowlanej w Wielkiej Brytanii. Wataha oferuje kursy dla różnych poziomów kwalifikacji NVQ (National Vocational Qualification), które są kluczowe dla uzyskania różnych typów kart CSCS.

1. Kursy CSCS:

– Kurs “Green CSCS Card” dla początkujących, który obejmuje podstawy BHP (Health and Safety in a Construction Environment) i jest pierwszym krokiem do wejścia w świat budownictwa.

– Zaawansowane kursy dla posiadaczy “Blue CSCS Card” i “Gold CSCS Card”, które wymagają wyższego poziomu NVQ i oferują szkolenie dla wykwalifikowanych pracowników oraz kierowników.

2. Kursy specjalistyczne:

– Oprócz standardowych kursów CSCS, Wataha oferuje również specjalistyczne szkolenia takie jak “Site Safety Courses” czy kursy skoncentrowane na konkretnych umiejętnościach budowlanych, np. kursy dotyczące obsługi koparek czy wózków teleskopowych.

3. Dostępność i udogodnienia:

– Firma oferuje elastyczne opcje szkoleniowe, w tym kursy online oraz kursy stacjonarne w swojej siedzibie w Upminster. Dostępne są również materiały szkoleniowe w języku polskim, co jest dużym udogodnieniem dla polskojęzycznych pracowników budowlanych.

Dlaczego warto wybrać Watahę?

Wybór Watahy jako centrum szkoleniowego daje wiele korzyści. Firma cieszy się doskonałymi opiniami od uczestników kursów, co świadczy o wysokim poziomie oferowanych usług. Wataha stawia na indywidualne podejście do każdego uczestnika, oferując dodatkowe wsparcie i doradztwo w celu najlepszego dopasowania kursu do potrzeb uczestnika. Firma zapewnia także pomoc w procesie aplikacyjnym o kartę CSCS, co jest kluczowe dla skutecznego wejścia w branżę budowlaną w Wielkiej Brytanii.

Jak zdobyć kartę CSCS za pomocą kursów Watahy?

Proces zdobycia karty CSCS rozpoczyna się od zapisania się na odpowiedni kurs NVQ oferowany przez Watahę, zależny od typu karty, na którą aplikujesz. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu NVQ można przystąpić do testu CSCS, który jest kolejnym krokiem wymaganym do uzyskania karty. Po zdaniu tego testu aplikuje się o kartę CSCS, która jest potwierdzeniem kwalifikacji i umiejętności bezpiecznej pracy na budowie.

Podsumowanie

Wataha Training Centre to renomowane centrum szkoleniowe, które oferuje szereg kursów budowlanych przygotowujących do pracy na budowach w Wielkiej Brytanii. Dzięki szerokiej ofercie kursów, dostosowanych do różnych potrzeb i poziomów umiejętności, jak również możliwości nauki i zdawania egzaminów w języku polskim.

Kontakt https://wataha.co.uk

Phone: 020 7183 5905

WhatsApp: 0770 130 8066

mail: [email protected]