Krwawe starcie na plaży w Formby - uczestnicy byli uzbrojeni w siekierę i miecz samurajski [WIDEO]

Na plaży Formby w Merseyside, położonej około 10 kilometrów od Liverpoolu doszło do bójki z udziałem trzech mężczyzn. W ruch poszły nie tylko pięści, ale również.. siekiera i miecz samurajski! Uczestnicy tego "starcia" zostali przetransportowani do szpitala... helikopterem.

Jak donosi lokalny portal "The Liverpool Echo" w czasie ostatniego długiego weekendu w UK, a dokładnie 30 maja 2021 roku, doszło do niezwykle brutalnej bójki. Miała ona miejsce na plaży zlokalizowanej w Formby (hrabstwo Merseyside), położonej na brytyjskim wybrzeżu Morza Irlandzkiego. Dodajmy, że ta niewielka miasto jest popularną, choć raczej lokalną, atrakcją turystyczną. W minioną niedzielę, późnym wieczorem w okolicy punktu widokowego National Trust trójka mężczyzn wdała się w bójkę. Co było jej przyczyną? Nie wiadomo.

Siekiera kontra miecz samurajski - brutalne starcie na brytyjskiej plaży

"Jeden z uczestników tej bójki, który przegrywał walkę, w pewnym momencie wyciągnął topór i uderzył nim drugiego chłopaka. W tym momencie jego kolega wyciągnął miecz samurajski i również go użył" - komentował dla "Liverpool Echo" naoczny świadek tych wydarzeń.

Lokalna policja potwierdziła, że na plaży doszło do bójki, która skończyła się poważnymi konsekwencjami. Trzech mężczyzn ucierpiało w wyniku odniesionych ran kłutych. Z miejsca zdarzenia zostali zabrani do szpitala przez pogotowie ratunkowe. Poszkodowanych zabrał helikopter.

Trzy osoby zostały ranne

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Dodajmy, że te wydarzenia miały miejsce podczas minionego długiego weekendu w UK, gdy wyjątkowo dopisała pogoda. Brytyjskie plaże przeżyły prawdziwe oblężenie. Tłumy mieszkańców UK wybrały się na wybrzeże, by odetchnąć świeżą morską bryzą i wygrzać się na ciepłym piasku.

"To przerażające i smutne, że takie rzeczy dzieją się w słoneczny dzień, taki jak dzisiaj, kiedy ludzie dobrze się bawią. Będziemy patrolować nasze plaże po tak przerażającym incydencie" - komentował Mark Baker z Merseyside Polce dla lokalnych mediów.