Kiedy zaczyna się jesień? Zobacz datę równonocy jesiennej

Fot. Getty

Kiedy początek jesieni? Jaka jest data pierwszego dnia jesieni w UK? Kiedy przypada astronomiczny, a kiedy meteorologiczny pierwszy i ostatni dzień jesieni? Wyjaśniamy!

Jesień jest jedną z czterech pór roku - następuje po lecie i poprzedza zimę. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami, których średnia w miarę upływu czasu maleje. W tym okresie roku termometry wskazują przeciętnie od 15°C do 5°C. Jesienią spotyka się także stosunkowo więcej opadów deszczu, choć często o mniejszej intensywności niż wiosenno-letnie burze.

Kiedy początek jesieni?

Początek jesieni można rozpatrywać pod względem meteorologicznym lub astronomicznym. Astronomiczna jesień rozpoczyna się wraz z równonocą jesienną, a kończy się przesileniem zimowym. Na półkuli północnej początek jesieni następuje zatem zwykle 22-23 września, a koniec jesieni 21-22 grudnia. Daty te są takie same dla całej półkuli północnej, co oznacza, że astronomiczna jesień w Wielkiej Brytanii zaczyna się i kończy w tych samych terminach, co w Polsce.

W 2021 roku astronomiczny początek jesieni przypada w środę 22 września, a koniec we wtorek 21 grudnia. W roku następnym pierwszym dniem jesieni będzie piątek 23 września 2022, a ostatnim dniem jesieni będzie środa 21 grudnia 2022.

Czym astronomiczna jesień różni się od jesieni meteorologicznej?

Czym astronomiczna jesień różni się od tak zwanej meteorologicznej jesieni? Meteorologiczne pory roku dzielą 12 miesięcy roku na cztery równe okresy - po trzy miesiące każdy. Podziału dokonuje się na podstawie starego kalendarza gregoriańskiego, według którego pierwszym dniem jesieni jest zawsze 1 września, a koniec jesieni przypada zawsze na 30 listopada.

Według tego systemu wiosna obejmuje pełne trzy miesiące od 1 marca do 31 maja, lato obejmuje czerwiec, lipiec i sierpień, jesień obejmuje wrzesień październik i listopad, a zima obejmuje grudzień, styczeń oraz luty. Tego typu uproszczone wyznaczanie jesieni jest przydatne dla meteorologów do prowadzenia profesjonalnych obserwacji i statystyk.