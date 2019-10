Jest optymizm, ale trzeba rozwiązać poważne problemy - Konrad Szymański z polskiego MSZ komentuje stan negocjacji brexitowych

Fot: Wikimedia Commons

Są powody do ostrożnego optymizmu, ale nadal trzeba rozwiązać poważne problemy - w taki sposób stan negocjacji między Unią Europejską, a Wielką Brytanią skomentował Konrad Szymański, sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Unia Europejska i Wielka Brytania mają bardzo poważne problemy do rozwiązania, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie celne na granicy Irlandii i Irlandii Północnej, ale są powody do ostrożnego optymizmu w sprawie brexitu - ocenił minister ds. europejskich Konrad Szymański.

W dniu dzisiejszym główny negocjator UE ds. brexitu Michel Barnier przekazał ministrom 27 krajów członkowskich raport dotyczący negocjacji między Brukselą, a Londynem z ostatnich dwóch dni. Rozmowy, który wchodzą w decydującą fazę, zostały określone jako konstruktywne, ale wciąż nie udało się rozwiązać kluczowego problemu dotyczącego granicy irlandzkiej.

- Biorąc pod uwagę kontekst i punkt startowy, to dziś są powody do ostrożnego optymizmu - komentował obecny w Luksemburgu minister Szymański. - Polska od samego początku, kiedy pojawiły się nowe propozycje Londynu, w szczególności te oparte o zabezpieczenie całkowitej zbieżności regulacyjnej w Irlandii Północnej, namawiała KE, państwa członkowskie do podjęcia rzeczowych, konstruktywnych rozmów - czytamy w depeszy przygotowanej przez Polską Agencję Prasową.

- Należy docenić, że obie strony są gotowe do rzeczowych rozmów, ponieważ wbrew temu, co się działo kilka miesięcy temu, dzisiaj te rozmowy mają charakter niezwykle intensywny i rzeczowy - podsumował polski polityk. Zwraca on uwagę, że wiele porozumień było "dopinanych" w ostatnim momencie i nie ma co przekreślać szans na osiągnięcie celu w tym przypadku.

Z polskiej perspektywy bardzo ważna będzie integralność jednolitego rynku unijnego. To jest jednym z powodów, dla którego Bruksela kontynuuje negocjacje - propozycje Londynu w tej kwestii pozostają niewystarczające. - Razem z UE-27 oczekujemy dalszych negocjacji po to, aby wszystkie ryzyka i wszystkie ewentualne niedoskonałości tego rozwiązania, które jest całkowicie nowatorskie wyjaśnić i je zabezpieczyć, bo integralność wspólnego rynku jest w interesie Polski. Polska jest i będzie częścią wspólnego rynku, w związku z czym jest to nas wspólny interes - dodawał Szymański, cytowany przez serwis "Forsal".

Przypomnijmy, brytyjsko-unijne rozmowy nabrały na intensywności. Londyn złagodził swoją postawę i Boris Johnson ma nadzieję na wynegocjowanie jeszcze przed unijnym szczytem zaplanowanym w czwartek i piątek w Brukseli. Jeśli umowa zostanie zatwierdzona to w sobotę Izba Gmin będzie głosować w sprawie jego akceptacji i dalszego procedowanie Brexitu.