Jeśli wzięliście chwilówki i wpadliście w spiralę długów, pamiętajcie, że możecie zwrócić się o pomoc i zamrozić dług

Grupa BadBoys Team Polish Chippendales wracają do UK! Półfinaliści programu "Mam Talent" wystąpią dla was w piątek 24 kwietnia w Diamond Club w Luton oraz w sobotę 25 kwietnia w klubie Arista Bar w Londynie....

Kiedy wrócę do Polski? Nigdy! Sondaż na ulicach Londynu

Polska Agencja Prasowa przeprowadziła sondaż w Londynie. Zapytała mieszkających tu Polaków co mogłoby sprawić, żeby wrócili do kraju. Jedni na tak postawione pytanie odpowiadają: Nic nie skłoni mnie do...