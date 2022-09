Jak wrócić z PL do UK bez statusu lub paszportu GB - kto może aplikować o settled status po 30 czerwca 2021?

Na jednej z popularnych grup zrzeszających Polaków, którzy po powrocie do Polski myślą o ponownym wyjeździe do UK pojawił się bardzo interesujący wątek. Z miejsca wzbudził on interesującą dyskusje, liczba komentarzy przekroczyła 100. O co poszło? Już piszemy!

Należący do grupy Kris napisał krótkiego, acz bardzo konkretnego posta. Oto jego treść:

Witam serdecznie.

Jesteśmy już w PL 4 lata.

Mieszkaliśmy 16 lat w UK.

Nie mamy statusu ani GB paszportu(błąd życiowy).

Czy możemy jeszcze wrócić do Angli?

Będą nam robić problemy.? Mamy wciąż konta bankowe i NINy.

Bardzo tęsknimy za UK.

Czy są podobne osoby do Nas które wróciły bez statusu i zaczęły wszystko od nowa?

Pozdrawiam.

A tak wyglądał w oryginale:

Z tego miejsca wypada pogratulować naszemu rodakowi odwagi przyznania się do chęci powrotu do UK, a konkretnie do Anglii. Wiele podobnych deklaracji na forach związanych z tematyką emigracyjną spotyka się albo z wyśmiewaniem, albo z druzgocącą krytyką. "Żałuję że nie wyrobiliśmy paszportu GB. Status dopiero wchodził jak my wyjeżdżaliśmy z UK. Polak mądry po szkodzie..." - przyznaje szczerze nasz rodak ze świadomością zrobionego błędu w dalszych komentarzach.

Powrót do UK bez obywatelstwa i bez statusu

Później, wyjaśnia również dlaczego zdecydował się wyjechać z UK. "Kwestia gustu, pewnych przyzwyczajeń, wygody, uśmiechu na twarzy. 16 lat zrobiło swoje. Nigdy bym nie pomyślał, że będę tak mocno tęsknić za Anglią" - pisał.

W toku dyskusji pojawił się również wątek wyrabiania settled status po 30 czerwca 2021 roku. Jak się okazuje, jest to możliwe! Polak, o którym piszemy, nadal ma szansę na uzyskanie statusu osoby osiedlonej, choć nie będzie to łatwe. Jak to zrobić? Już wyjaśniamy!

Kto może aplikować o settled status po terminie 30 czerwca 2021?

Mimo upływu terminu, o settled status mogą nadal aplikować obywatele UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, którzy zamieszkali w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 roku oraz spełniają dodatkowe kryteria, które można podzielić na dwie główne grupy: (1) kryteria dotyczące okoliczności, w których termin 30 czerwca wcale nie obowiązywał; (2) kryteria określające „rozsądne powody” spóźnienia, czyli akceptowane przez Home Office przyczyny aplikowania o settled status po terminie.

Okoliczności, w których w ogóle nie obowiązywał termin 30 czerwca

Termin 30 czerwca 2021 na złożenie wniosku o settled status w ogóle nie obowiązywał, jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków, wymienionych na stronach gov.uk:

jesteś członkiem rodziny obywatela UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, który zamieszkał w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 roku, a Ty dołączasz do tej osoby 1 kwietnia 2021 lub później

termin 30 czerwca nie obowiązuje w przypadku składania aplikacji o settled status dla dziecka, które urodziło się lub zostało adoptowane w Wielkiej Brytanii w dniu 1 kwietnia 2021 lub później

jesteś zwolniony z kontroli imigracyjnej lub przestałeś być zwolniony z kontroli imigracyjnej po 30 czerwca 2021 roku

przebywasz w UK na podstawie limited leave to enter lub limited leave to remain in the UK (na przykład, posiadasz wizę pracowniczą lub związaną z pobieraną edukacją) - o ile pozwolenie wygasa po 30 czerwca 2021 roku

jesteś członkiem rodziny obywatela brytyjskiego, z którym mieszkałeś w UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie - koniecznym warunkiem jest to, że mieszkaliście w którymś ze wskazanych miejsc poza UK do 30 grudnia 2020 roku i wróciliście potem do Wielkiej Brytanii.

„Rozsądne powody” spóźnienia się z aplikacją o settled status

Wśród akceptowanych przez Home Office „rozsądnych” przyczyn spóźnienia się z wnioskiem o settled status (czyli złożenia wniosku po 30 czerwca 2021 - mimo że termin ten nas obowiązywał, czyli gdy nie zaliczamy się do grupy pierwszej), na stronie rządowej wymieniono:

jesteś dzieckiem lub ubiegasz się o status dla swojego dziecka, a nie wiedziałeś, że musisz złożyć wniosek dla dziecka

Twój rodzic, opiekun lub władze lokalne nie ubiegali się o settled status dla Ciebie, gdy byłeś jeszcze dzieckiem

cierpiałeś lub cierpisz na schorzenie, które uniemożliwiło Ci złożenie wniosku w terminie

nie miałeś fizycznej lub psychicznej zdolności do złożenia wniosku

wymagasz opieki lub wsparcia

osoby opiekujące się Tobą nie wiedziały o terminie

byłeś ofiarą współczesnego niewolnictwa

byłeś w związku z agresywnym lub kontrolującym partnerem

nie miałeś dostępu do internetu lub dostępu do odpowiednich dokumentów

przyjechałeś do Wielkiej Brytanii na podstawie wizy pracowniczej lub studenckiej i uzyskałeś prawo do ubiegania się o settled status podczas pobytu tutaj, ale nie wiedziałeś, że możesz złożyć wniosek

masz już indefinite leave to enter lub remain i nie wiedziałeś, że możesz ubiegać się o settled status (w tym przypadku nie ma jednak konieczności aplikowania o status)

miałeś permanent residence status lub residence document, który stracił ważność po 30 czerwca 2021 roku i nie wiedziałeś, że musisz aplikować o settled status

miałeś trudności z uzyskaniem dostępu do pomocy technicznej z powodu ograniczeń związanych z pandemią

masz inny ważny powód, który uniemożliwił Ci złożenie wniosku o settled status do 30 czerwca 2021.

Po więcej szczegółów w tej kwestii odsyłamy do tekstu: "

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!