Życie w UK Internauci kpią z Ryanaira. Dlaczego samoloty lądują setki kilometrów od lotniska docelowego?

Szalejący w regionie Wysp Brytyjskich orkan Isha doprowadził do licznych i poważnych utrudnień komunikacyjnych. Ale pomimo złych warunków pogodowych panujących na brytyjskich lotniskach, internauci nie rozumieją jednej rzeczy. Dlaczego niektóre samoloty Ryanair zostały przekierowane na lotniska znajdujące się setki kilometrów od lotnisk docelowych?

Internauci nie mają litości dla Ryanaira. Dlaczego?

Orkan Isha, który ukształtował się nad Atlantykiem i uderzył w weekend w Irlandię, Wielką Brytanię i Wyspy Owcze, spowodował na Wyspach poważne problemy komunikacyjne. Z uwagi na porywy wiatru dochodzące do 160 km/h, w Wielkiej Brytanii i Irlandii wstrzymane zostały liczne pociągi i odwołane zostały liczne loty. Niektóre samoloty, których startu nie opóźniono, przekierowano na inne lotniska.

Przeczytaj też:

Awaryjne lądowanie na lotnisku Heathrow. W kokpicie pojawił się dym awaryjne lądowanie

Internauci zwrócili jednak uwagę na jeden istotny fakt. Niektóre samoloty Raynaira przekierowano na lotniska znajdujące się aż setki kilometrów od lotnisk docelowych. Piloci, zamiast lądować w Irlandii lub Anglii, skierowali Boeingi do Francji lub nawet Niemiec. Wnioskując z danych na bieżąco prezentowanych na stronie FlightRadar24 internauci dostrzegli, że na przykład samolot Ryanair lecący z Manchesteru do Dublina wylądował w Paryżu. Z kolei samolot lecący z Teneryfy do Edynburga został przekierowany aż do Kolonii w Niemczech. To oczywiście wywołało w sieci lawinę sarkastycznych komentarzy.

Five hours on a Ryanair flight from Tenerife to Edinburgh and you end up over 500 miles away in Köln in Germany #StormIsha pic.twitter.com/zEcF2iYzTo — #AJ47 Connor 🇨🇱 (@cknnr17) January 22, 2024

Good morning everyone especially all the @Ryanair passengers who have ended up in random cities of Europe, wishing they had never boarded in the first place! #StormIsha https://t.co/j33jsA0qut pic.twitter.com/iN8cX0PflW — bob funnekotter (@bobfunn) January 22, 2024

Kontrolerzy lotów tłumaczą, skąd pojawiły się przekierowania samolotów

W odpowiedzi na nieco złośliwe komentarze, the National Air Traffic Services (Nats) wydało stosowny komunikat. „Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w Wielkiej Brytanii, obowiązują tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym. Ograniczenia tego rodzaju stosujemy zawsze wyłącznie w celu zachowania bezpieczeństwa. Nasze zespoły ściśle współpracują z lotniskami i liniami lotniczymi, aby zminimalizować zakłócenia. Pasażerowie powinni sprawdzić status swojego lotu u linii lotniczych, [z którymi będą podróżować]” – czytamy w komunikacie Nats.