Praca i finanse Help to Save – HMRC dołoży 1200 funtów do twoich oszczędności

Jak działa rządowy program Help to Save? W jaki sposób można zwiększyć swoje oszczędności o 1200 funtów w ciągu czterech lat?

Help to Save to rządowy program oszczędnościowy dla osób o niskich dochodach, oferujący premię w wysokości 50% od ich oszczędności, do określonej z góry kwoty, w ciągu czterech lat. Tysiące osób korzystających z Universal Credit i Tax Credits mogą otrzymać premię w wysokości 1200 funtów za pośrednictwem specjalnego konta oszczędnościowego. Jest ono ważne przez cztery lata, a premie wypłacane są w drugim i czwartym roku od otwarcia konta.

HMRC dołoży 50% do twoich oszczędności

W jaki sposób działa Help to Save? Przede wszystkim cechuje go dowolność – za jego pośrednictwem można oszczędzać od zaledwie jednego do 50 funtów miesięcznie. Mechanizm dokładania państwa do twoich oszczędności jest prosty – za każdego zdeponowanego 1 funta otrzymasz dodatkowe 50 pensów. Jak łatwo policzyć, w sumie HMRC dołoży 50% do twoich oszczędności.

W ramach Help to Save obowiązuje jednak odgórnie ustalony limit – maksymalnie w miesiącu da się oszczędzić 50 funtów, co w skali roku daje kwotę 2400 funtów. Rząd dopłaci do tej kwoty premię sięgająca 1200 funtów.

Kto może starać się o udział w programie Help to Save?

osoby pobierające Universal Credit (z pewnymi ograniczeniami związanymi z wysokością dochodów)

osoby pobierające Working Tax Credit

osoby pobierające Child Tax Credit, jeśli kwalifikują się do Working Tax Credit

Możesz ubiegać się o utworzenie konta w ramach Help to Save za pośrednictwem strony internetowej Gov.uk lub dzwoniąc pod numer 0300 322 7093. Ty i twój partner lub partnerka możecie otworzyć oddzielne konta Help to Save, nawet jeśli otrzymujecie benefity jako para.

Trzeba również dodać, że jeśli masz oszczędności na innym koncie, posiadanie konta Help to Save może potencjalnie spowodować zmniejszenie twoich świadczeń, jeśli przekroczysz określony próg. Jeśli pobierasz pomoc w ramach Universal Credit lub Housing Benefit, ty i twój partner lub partnerka możecie posiadać maksymalnie do 6000 GBP oszczędności osobistych. Powyżej tej kwoty twoje świadczenia mogą zostać zmniejszone.