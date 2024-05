Styl życia Grillowana papryka i cukinia – jak zrobić?

Kiełbasa oraz mięso są coraz mniej popularne na grilu. Z warzyw najchętniej grilujemy papryki i cukinie. Do czego można wykorzystać takie grillowane warzywa i jak je przyrządzić, by smakowały gościom?

Na grillu coraz częściej poza mięsem lądują też warzywa. Większość osób na początku nie wie, jakie bogactwo potraw można przyrządzić na bazie podstawowych warzyw, jak papryka czy cukinia. Okazuje się, że grillowana papryka może stać się podstawą sosów, sałatek, a nawet marynat. Również z cukinii można zrobić przetwory, które będą cieszyć jeszcze długo po letnim sezonie.

Jak grillować paprykę i cukinię?

Paprykę grillujemy przekrojoną na pół, po wyjęciu gniazd nasiennych. Cukinię można grillować w plastrach lub paskach. Paprykę wystarczy położyć na grillu i skropić oliwą. Można posypać ziołami do smaku: koperkiem, solą, ziołami prowansalskimi. Cukinię przez ok. pół godziny marynujemy w sosie z oliwy, czosnku i przypraw. Później grilluje się ją tak samo, jak paprykę. Czas grillowania zależy od temperatury i rodzaju grilla; gdy jedna strona się zarumieni, można odwrócić warzywa na drugą stronę.

Przepisy na potrawy z grillowanej papryki i cukinii

Nadziewana grillowana papryka

Wykorzystujemy całe papryki – po odkrojeniu górnej części i usunięciu gniazd nasiennych.

Jako bazę farszu można wykorzystać ryż, kuskus lub makaron. Do tego siekane warzywa lub sałatka z pomidorów, ziół, czosnku i cebulki. Do farszu warto dodać sera feta lub mozzarelli, by smak i konsystencja były ciekawsze.

Za pomocą łyżki nadziewamy paprykę farszem i „zamykamy” odkrojoną wcześniej górną częścią.

Paprykę zawijamy w folię aluminiową, ustawiamy na ruszcie i pieczemy pół godziny.

Sos z grillowanej papryki i cukinii – ajwar

Poza grillowaną papryką i cukinią będziesz potrzebować też podpieczonego bakłażana i pokrojonej drobno cebuli, a także czosnku.

Wszystkie warzywa zmiksuj z chilli, solą, pieprzem, papryką czerwoną i łyżką oliwy.

Całość zagotuj w garnku na małym ogniu. Aby pasta się nie przypaliła, można dodać jeszcze łyżkę oliwy.

Sos można podawać od razu lub zawekować.

Grillowana papryka w zalewie

W garnku zagotuj oliwę.

Do wyparzonych słoików wkładaj paski grillowanej papryki. Przekładaj ząbkami czosnku, płatkami chilli i przyprawami: oregano, majerankiem itp.

Słoiczki zapełnij po brzegi oliwą i zakręć.

Taką paprykę możesz wykorzystać wiele miesięcy później jako bazę dań, przekąskę lub… do kolejnego grilla.

Tradycyjna papryka w zalewie octowej

Grillowaną paprykę możesz też wykorzystać do zrobienia tradycyjnej polskiej papryki w zalewie. Sprawdza się do kanapek, na zimno, a także jako dodatek do mięs.

Grillowaną paprykę układaj ściśle w wyparzonych słoikach. Możesz dodać liść laurowy, chilli, ziele angielskie lub inne przyprawy do smaku.

Każda rodzina ma własne sprawdzone proporcje na zalewę zależnie od tego, czy wolą bardziej słodką, czy słoną paprykę. Przykładowe to: litr wody, pół szklanki cukru, pół szklanki octu, 2 łyżki soli.

Zalewę zagotować, a następnie uzupełnić nią słoiki z papryką. Pozostawić trochę wolnego miejsca.

Na wierzch wlać po łyżce oleju lub oliwy.

Pasteryzować.

Sałatka z grillowanymi warzywami

Grillowaną cukinią i papryką można też urozmaicić sałatki.

Sałatkę grecką uzupełnij pokrojoną w średnie kawałki grillowaną papryką.

Możesz też wykorzystać grillowaną cukinię i inne warzywa do dowolnej innej sałatki na bazie sałaty, ogórka czy pomidora.

Na koniec dodaj prażone pestki słonecznika – świetnie będą współgrać z grillowaną papryką.

Jakie warzywa można grillować?

Na grila nadaje się marchewka, pietruszka, pieczarki, bakłażan, szparagi i bataty. Bardzo smaczne są również grilowane kolby kukurydzy.

Warzywa z grilla są ogólnie zdrowsze niż mięso i kiełbasa, ponieważ zawierają mniej tłuszczu i kalorii. Są również bogatym źródłem witamin, minerałów i błonnika.

Należy jednak pamiętać, że sposób grillowania warzyw może mieć wpływ na ich wartości odżywcze. Smażenie warzyw na silnym ogniu może prowadzić do utraty niektórych witamin. Lepiej grillować je na wolnym ogniu lub używać folii aluminiowej, aby zapobiec przypaleniu.

Dodatkowo, grillowane warzywa mogą zawierać szkodliwe substancje chemiczne, jeśli są marynowane w sosach o wysokiej zawartości cukru lub soli. Najlepiej marynować warzywa w zdrowych mieszankach oliwy z oliwek, ziół i przypraw.

Podsumowując, warzywa z grilla to zdrowy i pyszny dodatek do każdego grilla. Wybieraj różnorodne warzywa, używaj zdrowych metod grillowania i ograniczaj ilość dodawanych sosów, aby uzyskać maksymalne korzyści zdrowotne.