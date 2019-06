Gigantyczny zwrot za PPI: Para emerytów ze Swindon odzyskała 175 000 funtów od banku. Jest to najwyższy zwrot w historii PPI

Bob i Jane ze Swindon otrzymali gigantyczny zwrot w wysokości 175 398 funtów w ramach PPI załączonego do kart kredytowych oraz pożyczki. Jest to najwyższa do tej pory odzyskana kwota w ramach Payment Protection Insurance.

Przypadek dwójki emerytów ze Swindon pokazuje, że warto przed upłynięciem ostatecznego terminu składania skarg w sprawie PPI, który wyznaczony został na 29 sierpnia tego roku, zainteresować się tematem Payment Protection Insurance i skontaktować się z firmą specjalizującą się w odzyskiwaniu zwrotów z tego tytułu.

Jeszcze niedawno pisaliśmy o dwóch niezależnych przypadkach Polaków – jeden z nich odzyskał 11 683 funtów, a drugi 3 332 funty – obaj nie podejrzewali nawet, że przysługuje im zwrot PPI i myśleli, że już za późno, aby się o niego ubiegać.

Pan Krzysztof przyznał wprost, ze nie był już pewien, czy ma jeszcze jakąkolwiek szansę na zwrot z tytułu PPI ze względu na zbliżający się termin ostatecznego składania wniosków. Zdecydował się jednak na wystąpienie do banku Lloyds ze skargą i tego nie pożałował. Po wygranej sprawie na jego konto wpłynęło 11 683 funty.

Historia pary ze Swindon, którzy łącznie otrzymali 175 398 funtów zwrotu, jest kolejnym przykładem na to, że skorzystanie z pomocy fachowców zajmujących się odzyskiwaniem pobieranych niesłusznie przez lata przez banki ubezpieczeń spłaty zadłużenia, może okazać się opłacalne. Bob i Jane otrzymali w ramach zaledwie jednego z PPI, które opłacali od 1996 roku w ramach karty kredytowej Barclaycard 74 901 funtów.

- W swoim założeniu PPI jest ubezpieczeniem, które skierowane jest do osób posiadających kredyty lub inne wymienione wyżej usługi bankowe. Zabezpiecza ono klienta przed nagłą utratą płynności finansowej wynikłą z wypadku, choroby bądź nagłej utraty pracy. Niestety wiele banków sprzedawało PPI w sposób nieuczciwy, za co klienci mogą uzyskać do 29 sierpnia tego roku zwrot - mówi specjalista z firmy Safe Claims, Tomasz Kowalczyk.

Jeśli padliście ofiarą nieuczciwych praktyk banków, które sprzedały wam ubezpieczenie PPI po wygórowanych cenach lub nawet bez waszej wiedzy, przysługuje wam prawo do odszkodowania. Czas ucieka, dlatego warto się pospieszyć i odzyskać swoje pieniądze.

