Ekipa powróciła! Zobacz przedpremierowo nowe odcinki "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" na Player.pl

Nowe odcinki "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" są dostępne przedpremierowo tylko na platformie Player.pl! Zobacz je, zanim pojawią się w telewizji!

Najbardziej imprezowa ekipa powróciła! Nowy sezon popularnego reality show "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" wystartował na antenie MTV Polska, ale można go oglądać także za pośrednictwem platoformy Player.pl

To już dwunasta edycji przebojowego programu. Na ekranie zobaczymy zarówno uczestników poprzednich edycji, jak i całkiem nowych imprezowiczów! Członkami "Ekipy z Warszawy" będą: Ania „Mała” Aleksandrzak, Ewelina Kubiak, Ewa Piekut i Anastasiya Yandaltsawa oraz Piotr Polak, Damian „Stifler” Zduńczyk, Kasjusz Życiński, Damian Graf i Patryk Spiker. Do imprezowiczów dołączy również gość specjalny - węgierski celebryta Gábor Szabó, znany jako Pumped Gabo.

Po podboju stolicy w poprzedniej edycji, tym razem wybiorą się na słoneczne wakacje do Mielna, by ponownie odwiedzić najbardziej znane kluby. Nie obędzie się bez suto zakrapianych imprez z rytm najlepszej muzyki oraz... romansów! W nadmorskiej przygodzie uczestnikom towarzyszyć będą, tajemniczo zapowiadani przez Bossa, „Terminatorzy”. Kim będą, czym zaskoczą i co zaoferują? Tego dowiecie się oglądając odcinki dwunastego sezonu "Warsaw Shore"!

Premierowe odcinki reality-show będzie można oglądać w niedziele o godz. 23.00, począwszy od 22 września 2019 roku. Już następnego dnia użytkownicy serwisu player.pl będą mogli obejrzeć materiał online - bezpłatnie z reklamami lub w ramach pakietu bez reklam. Ponadto, właśnie na platformie player.pl, fani programu będą mogli, za dodatkową opłatą, oglądać nowe odcinki programu przed ich premierą telewizyjną.

