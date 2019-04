Dzisiaj minęły dwa lata od zniknięcia Renaty Antczak. Co udało się ustalić do tej pory brytyjskiej policji?

Renata Antczak mieszkająca w Hull zaginęła 25 kwietnia 2017 roku i do tej pory nie ustalono, co się z nią stało. Kobieta zniknęła krótko po tym, jak odprowadziła swoją córkę do szkoły i od tego czasu ani jej dzieci, ani mąż nie mają z nią kontaktu.

Imię, nazwisko i wygląd Renaty Antczak zna niemal każdy mieszkaniec Hull po intensywnych poszukiwaniach zaginionej. Niestety mimo zaangażowania policji i mieszkańców miasta nadal nie udało się znaleźć kluczowych dowodów, które pozwoliłyby ustalić przyczynę zniknięcia Polki.

Jeszcze rok temu detektywi z Humberside Police prowadzili śledztwo w sprawie przypuszczalnego morderstwa Renaty Antczak, jednak nie znaleźli na taką wersję wydarzeń istotnych dowodów. Od tego czasu niewiele się zmieniło, jednak policja nie zawiesiła dochodzenia.

Główny inspektor policji, Tony Cockerill powiedział:

- Minęły dwa lata od zniknięcia Renaty Antczak po tym, jak odprowadziła swoją najmłodszą córkę do szkoły we wtorek 25 kwietnia 2017 roku. Od tego czasu nasi oficerowie pracują ciężko nad ustaleniem, co stało się tamtego dnia. Śledztwo jest nadal w toku.

Córki zaginionej Polki nie widziały jej od 25 kwietnia 2017 roku. Również nikt ze znajomych kobiety nie miał w tym czasie od niej żadnych informacji zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce. Śledztwo w sprawie Renaty Antczak zaliczane jest do największych w Hull od 20 lat. Policja robi wszystko, co w jej mocy, aby rozwiązać tajemnicę zaginięcia Polki, jednak czas niewątpliwie działa na niekorzyść śledztwa.

Brytyjska policja aresztowała męża zaginionej Polki, Majida Mustafę!

Miejsce, w którym po raz ostatni była widziana Polka, to szkoła jej córeczki Broadacre Primary School. Jej zaginięcie zgłosił mąż, dr Majid Mustafa następnej nocy. Początkowo policja prowadziła śledztwo w sprawie zaginionej osoby, jednak wkrótce zmieniono dochodzenie na dotyczące morderstwa, co z kolei jeszcze bardziej zintensyfikowało pracę policji.

Rok temu mąż Polki, dr Mustafa trafił na 12-miesięczne zwolnienie warunkowe po tym, jak uznano go winnym celowego namawiania do popełnienia przestępstwa.

Podejrzewał on, że jego żona ma romans i starał się zdobyć od znajomego narkotyk, który chciał następnie podać małżonce, aby móc sprawdzić jej telefon. Mężczyzna w czasie śledztwa twierdził, że jego żona przyłączyła się do sekty, sam jednak zaprzecza jakimkolwiek stawanym mu zarzutom związanym ze zniknięciem Polki.

Brytyjska policja zaprzecza wersji męża zaginionej Polki, Renaty Antczak!