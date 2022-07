Dzięki kumulacji w EuroMillions w piątek można zgarnąć prawie 200 mln funtów

W związku z tym, że w miniony wtorek nikomu nie udało się sięgnąć po pełną pulę (do wygrania było 186 milionów funtów), dniu jutrzejszym, w piątek 8 lipca 2022 roku, w loterii EuroMillions do wygrania będzie aż 191 milionów funtów.

Jakie są szanse, że to właśnie TY sięgniesz po bajeczną fortunę i wytypujesz liczby, dzięki którym zgarniesz pełną pulę? Niewielkie, bardzo niewielkie. To dokładnie 139 838 160 do jednego. Cóż, szanse są, jakie są, ale w tym roku w UK dwukrotnie padły wygrane powyżej stu milionów funtów. W lutym 2022 roku pewien szczęśliwiec wzbogacił się o 109 milionów funtów, a niedługo później, bo w maju Joe i Jess Thwaitowie, małżeństwo z Gloucestershire, wygrało 184 miliony. Dodajmy, że to najwyższa wygrana w UK. Poprzedni rekord w tym względzie pochodził z października 2019 roku i wynosił 170 milionów. Jeśli w przyszły piątek padnie "jackpot", to ten rekord zostanie znów pobity.

Aby wygrać w loterii trzeba poprawnie wytypować 5 z 50 numerów oraz 2 z 12 dodatkowych liczb (Lucky Stars). Dodajmy, że we wtorek padły następujące liczby: 07, 10, 25, 45, 48. Jako Lucky Stars wylosowano 03 i 06.

Kto chce zostać milionerem?

Zwycięzca piątkowego losowania z miejsca stanie się bogatszy niż choćby słynna piosenkarka Adele (której majątek wycenia się 130 milionów funtów) czy bokser Anthony Joshua (115 milionów funtów), jedni z najbogatszych Brytyjczyków w zestawieniu "Sunday Times".

Andy Carter z National Lottery zwraca uwagę, że dzięki działalności loterii co tydzień generowanych jest ponad 30 milionów funtów na cele charytatywne w całym kraju. "Wspieramy wiele inicjatyw, od lokalnych projektów, które zmieniają życie pojedynczych ludzie, po naszych sportowców, reprezentujących nasz kraj na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich" - zaznaczał przedstawiciel National Lottery.

Niezła sumka do wygrania w loterii EuroMillions

Przypomnijmy, losowania EuroMillions odbywają się w Paryżu, w każdy wtorek i piątek wieczorem o godzinie 20:45. Wszystkie wygrane z nagrodą główną włącznie są wypłacane w postaci jednorazowej sumy wolnej od podatku.

EuroMillions to międzynarodowa gra liczbowa założona 7 lutego 2004 roku przez francuskiego organizatora loterii „Française des Jeux”, hiszpańską loterię krajową „Loterías y Apuestas del Estado” i brytyjską firmę Camelot. Pierwsze losowanie EuroMillions odbyło się w piątek 13 lutego 2004 roku

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!