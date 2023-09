Styl życia Kolejne dziecko Elona Muska i Grimes?

Elon Musk w dość nietypowy sposób, ujawnił swoje trzecie dziecko z Grimes, które jak pozostała dwójka ma niezwykłe imię. Do tej pory było wiadomo, że miliarder technologiczny Elon Musk miał dwoje dzieci z kanadyjską piosenkarką Grimes – syna X, córkę Y. Teraz wiadomo też o kolejnym chłopcu o zaskakującym imieniu.

Informacja o trzecim dziecku znalazła się w nowej biografii miliardera autorstwa Waltera Isaacsona, która właśnie się ukazuje. Właściciel X oraz założyciel SpaceX i Tesli dotychczas ujawnił dwójkę dzieci z 35-letnią Grimes, której prawdziwe nazwisko brzmi Claire Boucher.

Syn X Æ A-Xii Musk urodził się w maju 2020 roku, a córka Exa Dark Sideræl Musk przybyła w grudniu 2021 roku przez surogatkę. Dzieci są w skrócie nazywane X i Y. Są to także nazwy samochodów elektrycznych produkowanych przez firmę Muska Tesla.

Nowo ujawniony syn nazywa się Techno Mechanicus, w skrócie Tau.

Para do tej pory ogłaszała przybycie swoich dzieci kilka miesięcy po ich narodzinach. Nie wiadomo, ile lat ma ich nowy syn.

Kim jest Elon Musk?

Elon Musk to sprawny biznesmen, który widzi szanse biznesowe, zanim dostrzegą je inni i wie, jak dotrzeć językiem korzyści do osób, które mogą mu pomóc w realizacji założonego celu. Musk nie miał problemów, by jeszcze przed rokiem 2000 zdobyć finansowanie na rozwiązanie jednego z większych problemów ówczesnego świata, jakim były płatności międzynarodowe.

W tym celu w 1998 roku powstał x.com, który w 2000 roku przejął dostawcę rozwiązania alternatywnego. Firma w 2001 roku zmieniła nazwę na PayPal i skoncentrowała swoje działania na płatnościach internetowych. Niektórzy z inwestorów, którzy współfinansowali PayPal, pomogli Muskowi sfinansować też kolejne projekty, w tym Teslę i SpaceX. Musk umiejętnie wykorzystuje to, że stworzone przez niego marki stały się elementem współczesnej popkultury, a on sam jej ikoną. Często w produkcjach kinowych i telewizyjnych biznesmen występuje w roli samego siebie. Można go zobaczyć w filmach takich jak “Transcendencja” czy “Iron Man 2”, gdzie jako plan wykorzystano jedną z fabryk SpaceX. Musk i SpaceX wystąpili też w filmie “Maczeta zabija”. Można go zobaczyć także w odcinkach specjalnych popularnych seriali jak: “Teoria wielkiego podrywu” czy “Młody Sheldon”.

Laureat wielu prestiżowych wyróżnień i plebiscytów

Firmy Elona Muska zmieniają świat. Dzięki oferowanym przez nie rozwiązaniom na wiele kiedyś trudnych procesów patrzymy dziś zupełnie inaczej. Nic dziwnego, że w 2010 roku magazyn Time umieścił Muska na swojej liście 100 osób o największym wpływie na świat. Przedsiębiorca jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, ale jednym z ciekawszych wydaje się nagroda z 2019 roku – Stephen Hawking Medal for Science Communication. Jest to wyróżnienie dla osób, które promują wiedzę na temat technologii kanałami naukowymi, artystycznymi i w produkcjach filmowych.

Nagrody przyznawane na festiwalu Starmus w zeszłym roku były dedykowane wkładowi w technologię stosowaną nieżyjącego już fundatora nagrody – fizyka Stephena Hawkinga. Musk został wyróżniony dzięki swojemu statusowi CEO celebryty, porywającemu stylowi zarządzania, publicznej rozpoznawalności jego i stworzonych przy jego udziale marek oraz dzięki korzyściom płynącym z zastosowania rozwiązań oferowanych przez te firmy. Kapituła festiwalu przyznała mu nagrodę za nieprzeciętne osiągnięcia w dziedzinie podróży kosmicznych i dla ludzkości.

Elon Musk jako kierowca testowy Tesli

Wydaje się, że wszyscy wiedzą, że Elon Musk jest jednym ze współzałożycieli Tesla Motors i odpowiada w firmie za szeroko pojętą architekturę produktów i strategię biznesową. Wygląda na to, że projekt ten wskrzesił koncepcję ekologicznej motoryzacji korzystającej z silników elektrycznych, która ma sporo ponad 100 lat. Taki efekt mógł osiągnąć tylko ktoś, kto potrafi połączyć rozległą wiedzę z różnych dziedzin. Dzięki technologiom zaczerpniętym z elektroniki współczesne samochody elektryczne są praktycznie bezawaryjne i oferują akceptowalny zasięg. Można powiedzieć, że śladem Tesli podążają kolejni producenci pojazdów.

Zresztą strategia Muska przewiduje sprzedaż zespołów napędowych i baterii innym producentom. Technologia w samochodach Muska to nie tylko wydajna bateria i spory zasięg. Auta korzystają ze wszystkich dostępnych rozwiązań. Samochody Tesli jeżdżą w trybie autopilot i widać to na autostradach. Nie wszyscy wiedzą, że jednym z bardziej zaangażowanych kierowców testowych, którzy cały czas pracują nad doskonaleniem trybu autopilota w Teslach, jest właśnie Elon Musk. Zespół pracujący nad trybem jazdy autonomicznej mówi, że Musk znalazł się na drodze w wielu trudnych sytuacjach, których większość testujących wolałaby uniknąć.

Prekursor komercyjnej logistyki kosmicznej

SpaceX to jedno z bardziej rozpoznawalnych przedsiębiorstw. Chyba każdy wie, że Elon Musk chce eksplorować kosmos i szukać kolejnych możliwości w tej komfortowo nieograniczonej przestrzeni. Nie jest tajemnicą, że przy stanie dzisiejszej technologii najdroższy i obarczony największym ryzykiem jest kosmiczny proces logistyczny, a dokładnie wyniesienie statków kosmicznych na orbitę.

Opanowanie tego procesu wydaje się kluczowe z punktu widzenia dalszej eksploracji kosmosu. Świadomość tego faktu sprawiła, że w 2002 roku powstała firma SpaceX. Celem przedsięwzięcia była redukcja kosztu lotu w kosmos. Mówi się, że ekipa SpaceX deklarowała, że obniży koszt nawet 100 krotnie. W 2009 roku rakieta Falcon 1, jako pierwsza prywatna rakieta w historii wyniosła na orbitę Ziemi satelitę. Chyba faktycznie jest taniej, bo SpaceX uzyskało kontrakt na dostawy zaopatrzenia do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czekamy na loty nieco dalej. Dużo mówi się o Marsie.

Wizjoner szukający sposobu na obsługę urządzeń za pomocą myśli

Jednym z nowszych projektów, w które zaangażowany jest Elon Musk, jest firma Neuralink. Przedsiębiorstwo koncentruje się na budowie bezpiecznych i trwałych implantów, które będą dawały możliwość sterowania urządzeniami za pośrednictwem sygnałów generowanych przez ludzki mózg. To technologia, która ma pomóc ludziom o ograniczonej mobilności w kontakcie ze światem i w samorealizacji.

Dzięki implantom, które będą wszczepiane w odpowiednie rejony mózgu, możliwe ma być sterowanie komputerem, kontrolerem gaimngowym, a także robotami. Celem firmy Neuralink jest opracowanie implantu, który użytkownik będzie mógł obsługiwać we własnym zakresie bez żadnej dodatkowej pomocy. Wyniki badań są obiecujące, chociaż wydaje się, że na komercyjne zastosowanie tej technologii będzie trzeba jeszcze poczekać.