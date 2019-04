Długi i bankructwo w Szkocji - temat wyjaśnia specjalista z firmy Safe Debts

Jak wygląda kwestia bankructwa w Szkocji? Wraz ze specjalistą z firmy Safe Debts wyjaśniamy wszelkie kwestie związane z tym zagadnieniem.

Jak wygląda sytuacja osób, którzy w wyniku nadmiernego zadłużenia bankrutują w Szkocji? Nasz ekspert Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Debts, która zajmuje się zawodową tą tematyką, opisuje specjalnie dla "Polish Express" wszystkie niuanse tego zagadnienia.

Co oczywiste, system prawny panując w Szkocji różni się od tego w Walii i Szkocji, w związku z czym regulacje w tej kwestii są tutaj nieco inne. Gdy dochodzi do niewypłacalności, a więc do sytuacji, w której dłużnik po prostu nie ma środków wystarczających na spłatę długów lub jest niezdolny do ich spłaty w ustalonym terminie, można składać wniosek o upadłość konsumencką.

- Sekwestracja jest często ostatecznym rozwiązaniem dla osób poważnie zadłużonych - komentował Kowalczyk. - Decyzję o rozpoczęciu tego procesu podejmuje się dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych opcji. Istnieje wiele korzyści dla tych, którzy nie widzą wyjścia ze swojej obecnej sytuacji. Sekwestracja zapewnia nowy start finansowy i zapobiega dalszemu nękaniu przez wierzycieli - kończy specjalista z firmy Safe Debts

Z prawnego punktu widzenie sekwestr jest regulowany przez “Ustawę o bankructwie” pochodzącą z 1985 roku (“Bankruptcy Act 1985”). W Szkocji bankructwo osoby fizycznej zwane jest sekwestrem lub zajęciem sądowym majątku dłużnika. Osoby fizyczne mogą zawierać prywatne układy z syndykiem masy upadłościowej zwane umowami powierniczymi (Trust Deed). Mogą one również korzystać z porad Citizens’ Advice Bureaux, a także doradców ds. zadłużenia w celu restrukturyzacji długu.

Wniosek w tej sprawie może złożyć dłużnik, wierzyciel lub powiernik (Trustee) działający na podstawie umowy powierniczej (Trust Deed). Z kolei na dłużniku spoczywa bezwzględny obowiązek wykazania całkowitej niewypłacalności. Sekwestracja trwa na ogół przez 12 miesięcy, jednak wszystko zależy od tego w jaki sposób układa się współpraca między dłużnikiem, wierzycielem i/lub powiernikiem.

