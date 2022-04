Dlaczego w UK rok podatkowy zaczyna się akurat 6 kwietnia?

Fot: Pxhere

Każdy wie, że rok "kalendarzowy" trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Sprawy związane z rokiem podatkowym takie proste już nie są. Dlaczego w Wielkiej Brytanii zaczyna się on akurat 6 kwietnia? Skąd wzięła się ta dość dziwna data? Wyjaśniamy!

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zawsze zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia. Patrząc w kalendarz da się więc zauważyć, że we wtorek skończył się rok 2021/2022, a w środę zaczął się 2022/23. Skąd jednak wzięły się te dwie daty? Dlaczego padło na te dni? Czy ktoś sobie to wymyślił czy jednak wynikają one z czegoś? Aby wyjaśnić tę kwestię musimy cofnąć się aż do roku 1752. Właśnie wtedy na terenie Wielkiej Brytanii zaczął obowiązywać kalendarz gregoriański. Dodajmy, że został on wprowadzony już znacznie wcześniej, bo w 1582 przez papieża Grzegorza XIII (stąd jego nazwa, nawiasem mówiąc). Od wcześniej obowiązującego kalendarza juliańskiego różnił się poprawką w naliczaniu lat przestępnych. Dzięki temu dało się uniknąć opóźnianiu się kalendarza względem roku zwrotnikowego.

Na Wyspach rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Londyn w stosunku do innych krajów Europy pozostawał opóźniony i dość późno zdecydował się na zmianę kalendarza. Różnica rosła z roku na rok i w rzeczonym 1752 sięgała aż 11 dni. Co postanowiono więc zrobić? "Nadgonić" tę różnicę! Arbitralnie uznano, że po 2 września nie nastąpi trzeci, a potem czwarty, piąty i tak dalej, tylko od razu 14 września. Cyk i załatawione!

Wycięcie z kalendarza 11 dniu miało jednak swoje konsekwencje w wielu strefach życia. Ówczesny angielski odpowiednik skarbu państwa miał problem, bo co z robić z tymi 11 dniami? Rozwiązanie okazało się jednak nadzwyczaj proste. Po prostu rok podatkowy 1752/53 został wydłużony o te brakujące dni. Dodano 11 dni do daty 25 marca, która wcześniej była początkiem roku podatkowego, i... tyle! 5 kwietnia następnego roku zaczął się nowy rok podatkowy. Później, już w XIX wieku datę zmieniono na 6 kwietnia i termin ten obowiązuje do dziś.

Dlaczego padło akurat na tę datę?

Rok podatkowy to w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. W rachunkowości stosowana jest nazwa roku obrotowego, przez który rozumie się zwykle rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.