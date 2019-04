Darmowy wniosek do banku o zwrot opłat za overdraft dla czytelników Polish Express

Każda osoba posiadająca konto bankowe w Wielkiej Brytanii, która miała naliczane opłaty za przekroczenie limitu na koncie (overdraft), może domagać się od banku zwrotu swoich pieniędzy. Czytelnicy Polish Express mogą taki wniosek pobrać za darmo i wysłać do banku.

Dzięki decyzji organu nadzorczego Financial Conduct Authority (FCA) brytyjskie banki nie mogą już naliczać wysokich kar klientom za przekroczenie przez nich wyznaczonego limitu (overdraft) w rachunku bieżącym.

Za przekroczenie wyznaczonego limitu bank nakłada zwykle opłatę dzienną, tygodniową lub miesięczną i są to zazwyczaj małe kwoty – od 50p do 5 funtów na dzień. Niemniej jednak dość szybko się one sumują i w efekcie zarobek banków (a nasza strata) jest dość duży. Ponadto banki mogą nałożyć odsetki na te opłaty, co skutkuje jeszcze większym zadłużeniem klienta.

Ujemne saldo na rachunku, czyli tzw. debet posiada wielu Polaków w Wielkiej Brytanii, jednak niewielu z nich wie, że może odzyskać naliczone im opłaty za overdraft. Co więcej – mogą to zrobić całkowicie za darmo, bez pośredników - wystarczy jedynie ściągnąć darmowy wzór wniosku.

Po jego wypełnieniu należy go wysłać do banku – w ten właśnie prosty sposób, bez jakichkolwiek opłat dodatkowych, Polacy w UK odzyskują swoje opłaty za overdraft. Warto zaznaczyć, że sumy te bywają wysokie, dlatego też warto się o nie upomnieć.

Kiedy możesz odzyskać opłaty za overdraft?

Jeśli bank pobierał od Ciebie zbyt wysokie opłaty za overdraft (nieproporcjonane do zadłużenia) Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest bardzo trudna Jeśli bank nakładał kolejne opłaty jedna na drugie wpędzając Cię w błędne koło Jeśli wpadłeś w spiralę długów - opłaty powodowały, że miałeś dług na koncie, który wywoływał kolejne opłaty karne.

Jak mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Claims zajmującej się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych przez banki opłat bankowych (bank fees) oraz PPI:

- Złożenie wniosku nic nie kosztuje, a prawdopodobieństwo, że naliczono nam opłaty overdraft jest bardzo wysokie, gdyż banki powszechnie z tego korzystały i zarobiły na tej działalności miliony funtów. Ponadto składając wniosek nie tracimy dobrej relacji z bankiem, gdyż jest to nasze niezbywalne prawo.

Pobierz darmowy wzór listu do banku o zwrot opłat za ovedraft!