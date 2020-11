Czy można ćwiczyć na zewnątrz w czasie drugiego lockdownu w Anglii?

Zasady dotyczące ćwiczeń na wolnym powietrzu w czasie drugiego lockdownu w Anglii są inne niż te, które rząd wprowadził pod koniec marca w czasie pierwszego lockdownu. Jak zatem one wyglądają? Czy możemy ćwiczyć na zewnątrz z kimś, czy w pojedynkę?

Powszechnie wiadomo, że ćwiczenia na wolnym powietrzu pozwalają nie tylko utrzymać ciało w dobrej kondycji, ale także zwiększają odporność organizmu, jeśli wykonujemy je z dbałością o zdrowie. Jak jednak wyglądają zasady dotyczące tego typu aktywności na zewnątrz w czasie drugiego lockdownu?

Ćwiczenia w czasie lockdownu

Podczas pierwszego lockdownu rząd wprowadził bardzo konkretne zasady dotyczące ćwiczeń na wolnym powietrzu. W marcu mieszkańcy Anglii mogli tylko raz w ciągu dnia wybrać się na ćwiczenia na zewnątrz na jedną godzinę, a w przypadku złamania tej zasady groziły im kary finansowe. Ponadto wspólne ćwiczenia możliwe były jedynie z jedną osobą lub z innymi mieszkańcami tego samego gospodarstwa domowego. Tym razem jednak zasady te uległy zmianie.

W czasie drugiego lockdownu obowiązującego od 5 listopada do 2 grudnia, gdy siłownie i sale gimnastyczne, oraz kluby fitness zostały zamknięte, ćwiczyć do woli możemy zarówno we własnych domach jak i na wolnym powietrzu, przy czym w tym drugim przypadku tylko pod warunkiem zachowania 2-metrowego dystansu od innych osób, z którymi nie mieszkamy lub nie tworzymy tzw. support bubble.

Jakie ćwiczenia?

W czasie listopadowego lockdownu możemy zarówno wybrać się na zewnątrz pobiegać, jak i ćwiczyć jogę w parku, czy pilates. Rząd nie zabronił ćwiczyć ludziom w jednym miejscu, w przeciwieństwie do ostatniego lockdownu.

Rząd potwierdził jednak zamknięcie pól golfowych i kortów tenisowych. Siłownie w zamkniętych lokalach także nie są już dostępne, ale nadal można korzystać z siłowni na wolnym powietrzu.

Z kim możemy ćwiczyć?

Ogólne zalecenie rządu odnośnie listopadowego lockdownu jest takie, aby „zostać w domu”, jeśli to możliwe i unikać spotkań towarzyskich. Jednak dozwolone są „ćwiczenia i spotkania na zewnątrz z ludźmi, z którymi mieszkamy lub tworzymy support bubble, lub z jedną osobą spoza naszego gospodarstwa domowego (i spoza support bubble).

Ile czasu mogą trwać ćwiczenia na wolnym powietrzu?

Podczas gdy w czasie pierwszego lockdownu rząd bardzo ograniczył dopuszczalny czas ćwiczeń na wolnym powietrzu – do jednej godziny, to w czasie drugiego lockdownu nie jest on w ogóle limitowany.

Jak daleko od domu można ćwiczyć?

Rząd radzi mieszkańcom Anglii, aby trzymali się swojego regionu zamieszkania, jeśli to możliwe. Jednak w przypadku, gdy nie mieszkamy blisko parku lub innego miejsca dogodnego do ćwiczeń, możemy wybrać się do niego. Jednak najlepiej to zrobić w bezpieczny sposób, czyli samochodem (samemu lub z jedną osobą, z którą się mieszka), na rowerze lub na piechotę.